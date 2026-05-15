Inkompetanse i IT-sektoren forsterker skadene ved dataangrep

En kritisk analyse av hvordan feilhåndtering og manglende spesialisert kompetanse hos IT-leverandører fører til enorme økonomiske tap etter ransomware-angrep.

Forestill deg et scenario der skjermene på kontoret plutselig går i svart. Økonomisystemene er utilgjengelige, lønningene skal utbetales om kort tid, men ingen har tilgang til kontaktinformasjonen til de ansatte fordi alt ligger låst i et kompromittert system.

Bedriften har blitt rammet av ransomware, og panikken sprer seg. I slike kritiske situasjoner er man helt avhengig av rask og presis hjelp, men dessverre viser erfaringene at hjelpen fra mange IT-leverandører ofte gjør vondt verre. Det er en utbredt oppfatning at milliontapene etter slike hendelser skyldes ekstremt avanserte hackerangrep, men sannheten er ofte langt mer banal.

De enorme økonomiske tapene er i stor grad et resultat av dårlige holdninger, inkompetanse og en uheldig kultur i IT-bransjen, hvor leverandører lover ekspertise de rett og slett ikke besitter. En av de mest problematiske trendene er det som kan beskrives som en kultur for å late som om man har kontroll helt til man eventuelt lykkes, eller mislykkes totalt.

Leverandører lover kundene sine at de kan håndtere alt, men i praksis setter de inn vanlige utviklere på oppgaver som krever spesialisert kompetanse innen hendelseshåndtering. Dette fører til at prosesser som et profesjonelt Incident Response-team kunne løst på få uker, i stedet tar måneder eller år. Et klassisk eksempel på feilhåndtering er når leverandører foreslår å kjøpe mer serverkapasitet, ny maskinvare eller rask migrering til skyen før selve angrepet er under kontroll.

De fokuserer blindt på å gjenopprette systemer fra backup, uten å innse at backupene ofte er infisert av den samme skadevaren. Når en leverandør svarer at de jobber med saken mens de egentlig prøver å google seg frem til en løsning, kastes dyrebar tid bort i en situasjon der hvert minutt teller. Denne formen for aggressivt mersalg av driftstjenester skjer ofte fordi leverandøren mangler reell kompetanse på sikkerhetsbrudd.

I stedet for å være ærlige og be kunden kontakte eksterne spesialister, selger de løsninger de kjenner til, som er rene driftsløsninger. Konsekvensene er katastrofale. Bevismateriale fra gamle systemer slettes for å gjøre plass til nytt utstyr, noe som gjør det umulig å gjennomføre en fullstendig etterforskning. Enda verre er risikoen for at trusselaktørene blir med over på den nye maskinvaren.

Hvis man ikke forstår hvordan hackerne i det hele tatt kom seg inn i systemet, forblir inngangsporten åpen, og infrastrukturen kan angripes på nytt kort tid etter gjenopprettingen. De første to ukene etter et angrep må derfor være dedikert til digital etterforskning og sikring. Man må hente ut logger, spore aktiviteten til angriperne og identifisere alle bakdører før man i det hele tatt vurderer oppgraderinger. Tidsperspektivet er helt avgjørende.

De fleste virksomheter kan tåle rundt ti til fjorten dager med planlagt nedetid før avbruddstapene blir uoverkommelige. Effektiviteten i de første 48 til 72 timene er derfor kritisk. Likevel ser man ofte at både leverandør og kunde presser på for å komme tilbake i drift før man faktisk vet nok om angrepet. Dette drives av en forståelig menneskelig psykologi, men det hindrer tilgangen til nødvendig informasjon og gjør det vanskelig å kartlegge svakhetene.

Ofte blir sannheten pyntet på, eller informasjon holdes tilbake for å unngå skyldspørsmål og erstatningskrav. Det er helt avgjørende at ledelsen i begge leirer blir enige om et samarbeid som fokuserer på løsning fremfor skyld. Det er på tide at IT-driftsleverandører og skyleverandører innser at sikkerhetshendelser ikke kan håndteres som vanlige driftshendelser. Dette er to helt forskjellige fagfelt.

Selv leverandører som står på offisielle lister over godkjente aktører kan ha blinde flekker og interne mangler. Det er sjelden enkelt for ansatte å rapportere om egne feil som kan ha banet vei for et angrep. Rådet til alle bedrifter er derfor klart: Ikke stol blindt på driftleverandøren din når krisen rammer. Skaff dere bistand fra et eksternt IT-sikkerhetsselskap som utelukkende jobber med sikkerhet og hendelseshåndtering.

Å basere seg på interne ressurser eller generelle IT-leverandører i en slik situasjon er å ta vann over hodet og risikere virksomhetens eksistens





