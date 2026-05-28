Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte torsdag Innovasjons- og samskapingsutvalgets NOU, som foreslår tre hovedtiltak for å møte utfordringene med en aldrende befolkning og knappere ressurser: et samfunnsoppdrag, et nasjonalt praksisnært program og et skaleringsfond.

- At stadig flere av oss lever lenger i landet vårt, er først og fremst positivt. Skal vi sikre et mer aldersvennlig samfunn - preget av åpenhet, trygghet og fellesskap, må vi finne løsninger i fellesskap.

Jeg er glad for at utvalget har pekt på samarbeid, innovasjon og tempo som drivere for hva en velferdsstat faktisk kan få til, sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre under fremleggelsen av Innovasjons- og samskapingsutvalget NOU torsdag. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i 2024 og ble bedt om å se på hvordan samskaping og innovasjon kan bidra til utviklingen av nye og bærekraftige løsninger for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utvalget skulle ta utgangspunkt i kommunen, og ha som forutsetning at tjenestene skal være universelle og et offentlig ansvar, også i fremtiden. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er en rekke tidligere utredninger og analyser som alle peker i samme retning: Vi blir flere eldre, og behovet for helse-, omsorgs- og velferdstjenester vil øke. Samtidig blir andelen i yrkesaktiv alder mindre, og tilgangen på arbeidskraft blir knappere. Dette utfordrer bærekraften i dagens velferdsmodell.

For å møte denne utfordringen foreslår utvalget tre hovedtiltak. For det første at staten lanserer et målrettet samfunnsoppdrag, på tvers av aktører, interesser og sektorer, med mål om å trygge framtidas velferd med knappere ressurser. For det andre at det etableres et nasjonalt praksisnært program for å sikre kommunenes handlingsrom og omstillingsevne. For det tredje at det etableres et nasjonalt skaleringsfond for vellykkede kommunale løsninger, der lovende løsninger kan følge et felles løp for videreutvikling.

Videre peker utvalget på flere temaer av særlig betydning for både behovet for velferdstjenester og samfunnets kapasitet til å møte dem. Disse inkluderer demografiske endringer, teknologisk utvikling, og behovet for nye samarbeidsformer mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Utvalget understreker at innovasjon og samskaping må skje i tett dialog med brukere og pårørende, og at løsningene må tilpasses lokale forhold. Målet er å skape et mer aldersvennlig samfunn der alle kan leve aktive og selvstendige liv så lenge som mulig.

Helse- og omsorgsministeren uttrykte optimisme og takket utvalget for grundig arbeid, og understreket at regjeringen nå vil jobbe videre med å følge opp anbefalingene. Dette er et viktig skritt mot en bærekraftig fremtidig helse- og omsorgstjeneste som møter de utfordringene vi står overfor, samtidig som vi bevarer og styrker velferdsstatens grunnprinsipper





Regjeringen / 🏆 15. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Innovasjon Samskaping Helse- Og Omsorgstjenester Aldersvennlig Samfunn Velferd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon svarer på spørsmål om Epstein-kontakten og kronprinsessens helseKronprins Haakon holdt pressekonferanse etter kritikk knyttet til kronprinsesse Mette-Marits kontakt med den dømte Jeffrey Epstein. Han innrømmer at han kan ha vært oppmerksom på saken uten å følge den nøye, og gir en oppdatert status på Mette-Marits alvorlige sykdom og behovet for ekstra oksygen og mulige lungetransplantasjon. I tillegg kommenterer han dronning Sonjas hjerteflimmer.

Read more »

Kronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse og Epstein-forbrytelseneKronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse, og kronprinsessen er alvorlig syk med lungefibrose. Dronningen har også hatt hjerteflimmer og er sykemeldt. Kronprins Haakon har også hørt om Epstein-forbrytelsene og har snakket med sin kone om dette.

Read more »

Kronprins Haakon bekymret for kronprinsessenes helseKronprins Haakon uttrykker bekymring for kronprinsessenes helse, spesielt kronprinsessenes helse. Han sier at kronprinsessen har blitt dårligere og at han er bekymret for hennes helse.

Read more »

Overlevering av utredning fra Innovasjons- og samskapingsutvalgetTorsdag 28. mai overleverer Innovasjons- og samskapingsutvalget sin utredning, «Den nye velferdskommunen» til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Utvalgsleder Kjell Erik Ullman Øie overleverer NOUen. Pressen er velkommen til å delta.

Read more »