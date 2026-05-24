Inntil 10 afrikanske land rammet av ebolaepidemi: Kongo-Brazzaville, Angola m.fl. - Norge styrker WHO-helsekrisefond

En ebolapasient fraktes til et behandlingssenter i Kongo . 867 mistenkte tilfeller er registrert, og det er registrert 204 dødsfall. Seneste dødstall fra WHO fredag var 177 døde av 750 mistenkte tilfeller.

WHO har erklært utbruddet som en internasjonal nødsituasjon.

"Ebolavirus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Den kan forårsake alvorlige blødninger og organsvikt.

" Tio afrikanske land er i fare for å bli rammet av den pågående ebolaepidemien: Angola, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Kongo-Brazzaville, Etiopia, Kenya, Rwanda, Sør-Sudan, Tanzania og Zambia. Lørdag ble det meldt om tre nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda. Med de nye tilfellene er det registrert til sammen fem tilfeller i landet. En person er død som følge av ebolasmitte i Uganda.

Fredag ble det kjent at Norge styrker helsekrisefondet til WHO med 50 millioner kroner for ebolautbruddet i Kenya og Uganda. Utbruddet av bundibugyo-varianten, som det ikke finnes vaksine mot, antas å ha startet i Ituri-provinsen i Kongo i april





