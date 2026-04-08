Innvandringsregnskap: Store forskjeller i økonomisk bidrag og kostnader – Frp vil ha matkuponger

Nettavisens innvandringsregnskap viser betydelige forskjeller mellom innvandrergruppers økonomiske bidrag. Frp reagerer på pengeoverføringer og foreslår matkuponger, mens samfunnsdebattant Ubah Aden fremhever viktigheten av å støtte hjemlandet.

Nettavisen har nylig publisert et innvandringsregnskap basert på nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som er utarbeidet på oppdrag fra Fremskrittspartiet ( Frp ). Regnskapet gir et bilde av økonomisk bidrag og kostnader knyttet til ulike innvandrergrupper i Norge. Resultatene viser at det er betydelige forskjeller mellom ulike grupper. Ni av de 23 største innvandrergruppene mottar mer i trygd og andre ytelser enn de betaler i skatt.

Dette regnskapet fokuserer på de direkte økonomiske transaksjonene og inkluderer ikke de bredere samfunnsmessige effektene av integrering eller ringvirkninger av skattebetalinger. Spesielt er flyktninger fra Somalia og Syria nevnt som grupper der husholdningene i gjennomsnitt mottar betydelig mer i ytelser enn de bidrar med i skatt. Den økonomiske situasjonen for disse gruppene har ført til en debatt om økonomisk støtte og pengeoverføringer til hjemland. \Fremskrittspartiet har uttrykt bekymring over at innvandrergrupper som mottar mer i ytelser enn de betaler i skatt, sender betydelige summer til hjemlandet. Nye tall fra Finansdepartementet, hentet fra Valutaregisteret, belyser omfanget av pengeoverføringene fra Norge til ulike land. Oversikten viser at det er betydelige summer som sendes til utlandet, med Somalia som et av de landene som mottar mest. Erlend Wiborg fra Frp har uttalt seg om problematikken og uttrykt synspunkter på hvordan man kan håndtere situasjonen. Han stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å sende penger ut av landet når mange av disse personene selv mottar sosialhjelp. Han har foreslått å erstatte kontantutbetalinger med matkuponger for å sikre at barna får nødvendige ressurser. Debatten dreier seg om hvordan man kan balansere behovet for å støtte folk i hjemlandet og hensynet til norske skattebetalere. \Samfunnsdebattant Ubah Aden, som er født i Somalia, har uttalt seg om saken og fremhever viktigheten av å støtte folk i hjemlandet, spesielt i en situasjon med humanitær krise. Hun mener at pengeoverføringer bidrar til stabilitet og hjelper barn til å gå på skole. Aden kritiserer Erlend Wiborgs uttalelser og mener at det er virkelighetsfjernt å diskutere begrensninger på pengeoverføringer når folk ønsker å hjelpe i en kritisk situasjon. Ifølge FN står Somalia i en humanitær krise, drevet av interne konflikter og vold. Det somaliske folk har levd i borgerkrig siden 1991. Debatten belyser de komplekse utfordringene knyttet til innvandring, økonomisk støtte, integrering og humanitære kriser. Den setter søkelyset på ulike perspektiver og utfordringer, og understreker behovet for en helhetlig tilnærming til innvandringspolitikk og sosial velferd. Sammenligningen mellom forskjellige grupper og deres bidrag gir innsikt i de økonomiske konsekvensene, og debatten rundt matkuponger illustrerer de sosiale og moralske dilemmaene som oppstår





