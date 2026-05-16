Inside the Year: A Summer's Obsession with Danish Butterflies

Lea Korsgaard's 'Inside the Year' is a captivating and thought-provoking book that explores the author's journey to observe all the Danish butterflies in a single year. The book delves into the complexities of nature, climate change, and the human impact on the environment. It is a poetic and introspective journey that will make readers question their relationship with nature and the world around them.

Det er lett å se hvorfor Lea Korsgaards 'Innen året er omme' ble en av fjorårets mest bejublede og kritikerroste bøker i Danmark. Boken er nydelig, språket er glimrende og den har samme driv som en spenningsroman.

Korsgaard (46) er journalist og kjent for å ha grunnlagt mediehuset Zetland, der hun er ansvarlig redaktør. En dag får hun en besettende idé: Hun vil se alle de danske sommerfugler i løpet av ett år. Hun aner ikke hvor tanken kommer fra, eller om den er overkommelig. Hvor mange danske sommerfugler finnes det egentlig? 10? 10.000?

Anmeldelse 'Innen året er omme' Forfatter: Lea Korsgaard Oversetter: Inger Sverreson Holmes Forlag: Press Sjanger: Sakprosa Sider: 328 Pris: 429 kr. Vis merHistorien beveger seg lett og vinglete framover, nesten som en sommerfugl. Korsgaard følger sporene sine nysgjerrig, og leseren følger henne, undrende. På ikke noe tidspunkt klarte jeg å forutsi hva som skulle komme rundt neste sving.

Korsgaards detektivjakt er like besettende for leseren som for henne. Ektemannen hennes sammenlikner jakten hennes med Pokemon Go. Og det er rett og slett skikkelig spennende om hun finner alle sommerfuglene eller ikke. 'Kanskje var dette min eneste sjanse til å få se de danske artene.

Hvis jeg ikke grep den, kunne det være for sent om noen år. ' Vi er med på tankeprosessen rundt hvordan hun skal klare det hårete målet sitt. Skal sommerfuglene fanges med håv? Må de drepes, eller holder det å ta bilde — og i så fall med kamera eller mobil?

Og hvor lever egentlig sommerfuglene? Korsgaard prøver hele veien å forstå hva det er som driver denne lidenskapen, både hos henne selv og hos andre som vier livet sitt til sommerfugler. Hun skriver om Nabokov og Churchill, men også om bestefaren sin, forfatteren Erik Aalbæk Jensen, som i dagbøkene sine ikke skrev om grusomhetene han opplevde under krigen, men om naturopplevelser. Samtidig trekker Korsgaard lange historiske, filosofiske, økonomiske og religiøse linjer.

Hun beveger seg fra Hegel, Kant og Marx til Keynes og Freud. Fra sommerfuglens enorme symbolkraft i ulike kulturer og bekjentes opplevelser med sommerfuglen som 'et kjærtegn fra de døde', til sommerfuglsymboler risset inn på veggene i konsentrasjonsleirene. Likevel drukner man aldri i informasjon. Det 'faglige' brytes godt opp med refleksjoner, nydelige pasteller av sommerfugler og morsomme anekdoter — som da hun trodde hun var gravid etter sitt første kyss som 13-åring.

Som i de fleste naturbøker, kommer også Korsgaard med de ubehagelige sannhetene: sommerfuglens mønster er endret på grunn av klimaendringene, hele underarter er utrydningstruede eller utdøde. Og hvordan vi mennesker ikke vil ta dette inn over oss. Hun drar paralleller til brannene i Børsen og Notre Dame, bygninger man umiddelbart mente måtte gjenoppbygges, koste hva det koste vil. 'Innen året er omme' er poetisk og tankevekkende på samme tid, men også filosofisk på en jordnær måte.

Ja, boka er tidvis litt pompøs, litt vel inderlig og glad i adjektiver. Men er det ikke nettopp slik naturen skal føles? Sommerfugljakten over de danske klittene er så fargerikt beskrevet at boken nesten oppleves som en naturopplevelse i seg selv. Og du trenger ikke være interessert i sommerfugler på forhånd.

Korsgaard sørger for at du blir det. Boken gjør deg oppmerksom på alt som summer og lever rundt deg. 'Innen året er omme' er en perfekt sommerbok, som fortjener å bli lest under et stort tre, på en blomstereng, med sommerfuglene flagrende rundt deg





