Inspirerende treningsleir med Nederland gir ny energi til Jæger før stafett-VM

Henriette Jæger og hennes mor og trener, Unn Merete Lie Jæger, har fått verdifull erfaring og inspirasjon under en treningsleir med Nederlands landslag i friidrett. De er nå klare for stafett-VM i Botswana.

Mor og datter Jæger har tilbrakt våren på treningsleir med Nederland s landslag i friidrett i Sør-Afrika, ledet av trener Laurent Meuwly . Opplevelsen har vært svært lærerik og inspirerende, og Unn Merete Lie Jæger, som er både mor og trener til Henriette, fremhever den fantastiske delingskulturen og læringsmulighetene.

Hun mener at hun har lært like mye som datteren sin. Nederland er kjent for sine sterke resultater innen sprint og stafett, og har utøvere som Lieke Klaver og Femke Bol i sine rekker. Jæger har fått muligheten til å trene med disse topputøverne, og har blitt imponert over deres profesjonalitet og vilje til å dele kunnskap. Samarbeidet med Nederland har gitt Jæger verdifull innsikt i nederlendernes treningsmetoder, spesielt deres fokus på hyppige tester og datainnsamling.

De har masse data å sammenligne etter å ha hatt mange utøvere på høyt nivå i årevis. Dette har gitt dem muligheten til å identifisere hvilket nivå som kreves for å prestere på topp. Jæger har blitt inspirert av nederlendernes profesjonalitet og deres evne til å optimalisere treningen basert på individuelle behov.

Hun og moren har funnet ut at Henriette måler bra på styrke, steglengde, kontakttid i bakken og makshastighet, men at det er rom for forbedring i frekvensen i steget. Etter hjemkomst vil de fokusere på å måle O2-opptak for å ytterligere optimalisere treningen. De er forsiktige med å endre for mye av det de allerede gjør bra, men er åpne for å lære og implementere små forbedringer. Norge stiller til stafett-VM i Botswana kommende lørdag og søndag.

Jentene har tidligere oppnådd gode resultater, med en femteplass i 2024 og en fjerdeplass i 2025. De satte nordisk rekord på 3.23,71 under VM i Tokyo i høst. Henriette Jæger er spent på konkurransen og ser positivt på formen til de andre norske jentene, som nylig har satt personlige rekorder. Amalie Iuel perset på 400 meter hekk med 54,12, og Josefine Tomine Eriksen Aks perset på 400 meter flatt med 51,43.

Lakeri Ertzgaard åpnet sesongen sterkt med 52,37. Jæger ser frem til å representere Norge og håper å kunne bidra til et godt resultat. Kvalifiseringen starter lørdag kl. 15:55, med semifinale søndag kl. 14:44 og finale kl. 16:40. Totalt skal 16 lag løpe 4x400 meter-stafett i Beijing i 2027, og 12 av lagene kvalifiserer seg gjennom stafett-VM i Botswana





