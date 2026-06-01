Integreringens pris: Balanse mellom mistillit og rettferdighet

En ekstern bidragsyter reflekterer over integreringsutfordringer i Norge. Artikkelen mener at integreringen ikke fungerer godt nok og at samfunnet har en begrenset absorpsjonsevne. Det finnes et behov for strengere innvandringspolitikk og mer ambisiøs integreringspolitikk samtidig, med tydelige krav og hardereprinsjoner mot kriminalitet. Innvandrere må også ta et eget ansvar for å rydde i egne miljøer. Debatta handler om trygghet, tillit og fellesskap, og om at de skyldige må bære konsekvensene uten at uskyldige betaler prisen.

Vi skal ikke pakke alvorlige problemer inn i ironi fordi sannheten er ubehagelig, men vi skal heller ikke være et samfunn der hele grupper mistenkeliggjøres.

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meningene er skribentens egne. Nok en gang viser integreringsbarometer at nordmenn er skeptiske til innvandring og mer bekymret for integreringen. Og nok en gang får vi en debatt der det er vanskelig å finne en balanse.

Hver gang jeg leser om innvandring og integrering, tenker jeg på det spanske uttrykket "Det er en annen sak" - men det er ikke en annen sak når enkelte begår vold, kriminalitet eller overgrep. Da rammes ikke bare ofrene. Mistilliten sprer seg også til mange som aldri har gjort noe galt. Arbeidsinnvandreren som står opp klokken seks.

Foreldrene som lærer norsk, følger opp barna og gjør alt riktig. Ungdommen med innvandrerforeldre som bare vil være norsk. De blir også sittende igjen med regningen. Det er urettferdig, men det er også forståelig at tilliten svekkes når problemene blir store nok.

Nettopp derfor holder det ikke å gjemme seg bak at statistikk er komplisert. Ja, vi må nyansere, og vi må skille mellom alder, kjønn, landbakgrunn, osv. Men hvor mye mer kunnskap trenger vi før vi våger å innrømme at integreringen ikke fungerer godt nok? Jeg har selv kjent på integreringens pris.

Da jeg kom til Norge, var jeg ofte den eneste utlendingen i rommet. Det var, for å si det enkelt, en situasjon der man føler seg utenfor. Det var krevende, men det fungerte. Jeg lærte språket, kodene, humoren, arbeidslivet og tilliten.

Integrering går ikke av seg selv. Det krever språk, jobb, tid og klare forventninger. Men det krever også en tydelig kultur, med tradisjoner og fellesskap å integrere seg inn i, samt at vi innvandrere faktisk er villige til å bli en del av. Alle samfunn har en absorpsjonsevne. Den er ikke ubegrenset.

Verken i en skoleklasse, i en kommune eller i et land. Når for mange skal integreres for raskt, blir resultatet ofte at færre faktisk blir integrert. Vi må derfor tørre å stille spørsmålet: Trenger vi en periode med lavere innvandring for å klare å integrere dem som allerede er her? Jeg mener svaret i økende grad er ja.

Ikke fordi Norge skal lukke seg mot verden eller glemme mennesker i nød. Men fordi en politikk som ikke tar hensyn til samfunnets kapasitet, ødelegger tilliten, tryggheten og viljen til å hjelpe. Vi trenger en strengere innvandringspolitikk og en mer ambisiøs integreringspolitikk samtidig. Tydelige krav om språk, arbeid, deltakelse og respekt for norske verdier.

Hardere reaksjoner mot kriminalitet og sosial kontroll. Om noe bør tallene hjelpe oss innvandrere til å ta et eget oppgjør med våre egne miljøer. Vi er en viktig bærebjelke i integreringspolitikken.

Derfor må vi også tørre å rydde i eget hus. Integreringsdebatten handler ikke om å kunne skille mellom bil og bar. Den handler om trygghet, tillit, og fellesskap. Og den handler om at de skyldige må ta konsekvensene, uten at de uskyldige må betale prisen





