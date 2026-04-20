Intens mandag i Vest politidistrikt: Branner, båtkollisjon og politioppfølging

En travel dag i Vest politidistrikt bød på alt fra brannslukking og sjødrama til politiske konferanser og alvorlige kriminalsaker.

Mandagen har vært preget av en rekke hendelser i Vest politidistrikt, der alt fra branner og trafikkhendelser til kriminalitet og sport har krevd innsats fra nødetatene. Dagen startet med stor aktivitet knyttet til brannmeldinger. I Øygarden oppstod det dramatikk da et bosshus begynte å brenne med fare for spredning til omkringliggende boliger. Samtidig ble det meldt om brann i gress og lyng i Kjølsdalen i Stad, hvor en nedfalt strømledning mistenkes å være årsaken.

Brannvesenet har jobbet intenst på begge lokasjoner for å få kontroll over flammene, og i Kjølsdalen kunne man melde om slukking utover ettermiddagen. I tillegg ble en kvinne reddet ut av en leilighet i en boligblokk av brannvesenet etter en brannhendelse, hun ble senere sendt til Haukeland universitetssjukehus for kontroll. Sjøveien bød også på utfordringer da en fritidsbåt kolliderte med en lastebåt ved CCB-basen på Ågotnes. Fritidsbåten valgte å forlate stedet etter sammenstøtet, noe som har utløst en leteaksjon i området mot Flesland. Politiet uttrykker bekymring for førerens tilstand og understreker at det ikke er normal oppførsel å forlate et uhell på denne måten. Samtidig har politiet i Bergen måttet håndtere en voldsepisode på Voss der fire personer var involvert i en slåsskamp, samt en hendelse der en bilfører nektet å stanse for Utrykningspolitiet under en kontroll på Sandsli. Den kriminelle utviklingen i distriktet har ført til at politiet nå planlegger strukturelle endringer, inkludert sammenslåing av politistasjonsdistrikter for å øke den faglige kapasiteten. Utover de akutte hendelsene har Bergen også vært arena for større arrangementer og alvorlige rettsprosesser. Kronprins Haakon deltok under One Ocean Summit i Håkonshallen, hvor fokus lå på havets betydning for klimaet og globalt samarbeid. På den juridiske fronten krever politiet varetektsfengsling av en mann siktet for mishandling av sin ektefelle, en sak som også involverer mindreårige barn. På sportens arena fikk bergenseren Eivind Helland en sjelden mulighet fra start for Bologna i oppgjøret mot Juventus. Selv om kampen endte med tap og en mulig skade for Helland, representerer debuten et viktig steg i karrieren. Dagen ble også preget av utfordringer for byens sårbare grupper, da et overnattingstilbud måtte stenge dørene, noe som skaper frykt for at mange tilreisende må sove utendørs i tiden som kommer





