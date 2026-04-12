Intense anklager og rekordoppmøte i det ungarske valget

Valget i Ungarn er preget av anklager om valgfusk og rekordhøy valgdeltagelse. Opposisjonen og regjeringspartiet Fidesz er begge involvert i anklagene. Det er spenning knyttet til resultatet, og muligheten for å forsinke maktovergangen hvis resultatet er jevnt. En kampanje på nett ser ut til å forsøke å påvirke utfallet, og en dokumentar retter sterke anklager mot regjeringen.

Samtidig som valget i Ungarn nærmer seg slutten, hagler anklagene fra begge sider. Den Orban-vennlige nettavisen Origo hevder at utfordrerpartiet Tisza driver med valgfusk. Men også Orbáns eget parti, Fidesz , er mål for de samme anklagene. Øst-Europa-ekspert Eva Sarfi påpeker at dette kan være et tegn på at regjeringen føler presset. Hun tror ikke anklagene vil ha stor betydning med mindre resultatet blir svært jevnt, og understreker at anklagene er udokumenterte.

Dersom resultatet blir svært tett, kan Fidesz forsøke å forsinke maktovergangen ved å kreve ettertelling eller etterforskning av stemmene. Men også Tisza vil ha den muligheten. Det endelige resultatet vil først være klart om flere dager ettersom brevstemmer også skal telles opp. Prognoser forventes å komme klokken 20, og resultater fra alle valgkretsene vil følge utover kvelden. Valgdeltagelsen i Ungarn var rekordhøy. Ved 18:30-tiden hadde 77,80 prosent av velgerne stemt. Det høyeste oppmøtet ble registrert i Péter Magyars valgkrets, og oppmøtet økte mer i byene enn i mindre lokalsamfunn. Opposisjonsleder Peter Magyar uttrykker optimisme kort tid etter at valglokalene stengte, og beskriver valget som viktig for ungarerne. Viktor Orbán og Péter Magyar var hovedkandidatene. VG er til stede i Budapest og observerer en rolig, tilsynelatende normal søndag i den ungarske hovedstaden. Utenrikskommentatoren påpeker at dette er det første valget på mange år der opposisjonen har en reell sjanse til å vinne. Det er spenning i luften. Valgkampen har også vært preget av en intens kamp på nett. Nyhetsbyrået Reuters melder at dataanalysebyrået Vox Harbor har analysert en rekke meldinger og innlegg på Telegram-kanaler. Målet skal være å skape frykt for Ungarns fremtid dersom Magyar vinner valget. Mange av dem som har publisert disse meldingene har tilknytning til Russland. De har brukt identiske fraser, noe som tyder på en koordinert informasjonskampanje. Vestlige regjeringer har tidligere anklaget Russland for å påvirke valgresultater. Russland benekter anklagene. Opposisjonen hevder at Orban og Fidesz bruker tradisjonelle medier, sosiale medier og AI-generert innhold i en desinformasjonskampanje. Fidesz hevder de kun presenterer fakta. Anklager mot regjeringen kommer også frem i dokumentaren «The Price of the Vote». Dokumentaren, som er sett av millioner, anklager Fidesz for systematisk kjøp av stemmer før valget. Fattige kvinner skal ha blitt tilbudt penger, matvarer og i noen tilfeller narkotika for å stemme på Fidesz. Dokumentaren viser hvordan dette systemet skal ha fungert i fattige distrikter og landsbykommuner. Filmskaper Áron Tímár har intervjuet politifolk, lokale «fiksere» og tidligere lokalpolitikere. Ifølge filmen ble det planlagt å kjøpe opptil 500 000 stemmer før valget





