Etter å ha blitt slått ut av Champions League av Bodø/Glimt, har Inter Milan vist styrke og vunnet over Roma i Serie A. Med Lautaro Martinez tilbake i form og en eksplosiv andreomgang, er selvtilliten tilbake i Inter-leiren. Laget sikret seg en viktig seier som gir dem en solid ledelse i Serie A.

Den 24. februar forlot Inter Milan -supporterne San Siro med hodene senket. Fotball underet Bodø/Glimt , en klubb hvor snøen knapt smelter i løpet av sommeren – sett fra et italiensk perspektiv – hadde sendt Serie A -giganten ut av Champions League. Det var ikke bare kunstgress og kulde på Aspmyra som var problemet, men også en seier på selveste San Siro.

Inter, som på det tidspunktet ledet Serie A overlegent, opplevde at selvtilliten rant ut av spillerne etter denne skjebnesvangre kvelden i februar. Først i påsken, etter den smertefulle utskruddelsen mot Bodø/Glimt, begynte Inter Milan å reise seg igjen. Lørdag ventet storkamp mot Roma i Serie A, og AC Milan hadde knapt inn på forspranget etter Inters kollaps. Denne kampen var helt essensiell for Inter; de trengte en seier for å fylle på selvtillitskontoen igjen. Tapet mot Glimt hadde satt dype spor, og enhver poengdeling ville føles som et nytt nederlag. Kampen mot Roma var en viktig mulighet til å vise styrke og gjenvinne posisjonen de hadde før Bodø/Glimt-sjokket. Med fornyet tro og kamplyst var laget klare for å vise hva de var gode for.\Kampen mot Roma på San Siro lørdag ble en viktig milepæl for Inter. Lautaro Martinez var tilbake fra skade og markerte sin retur med å score det første målet allerede etter ett minutt. Ved pause ledet Inter 2-1, og supporterne fryktet nok en uavgjort kamp. Etter pausen eksploderte det imidlertid for Inter, for første gang siden det bitre tapet mot Bodø/Glimt. Marcus Thuram serverte en pasning til Lautaro Martinez, som iskaldt økte ledelsen til 3-1 etter 52 minutter. Tre minutter senere sørget Thuram selv for 4-1 med en scoring etter en dødball. Nicolo Barella meldte seg på scoringslisten i det 63. minutt med en flott 5-1 scoring. Roma reduserte til slutt litt på resultatet med en scoring av Lorenzo Pellegrini 20 minutter før slutt, men Inter kontrollerte kampen. Denne overbevisende seieren var et tydelig signal om at laget var på bedringens vei. Innsatsen og resultatet ga laget et viktig selvtillitsboost, og viste at Inter fortsatt var en seriøs utfordrer i Serie A. Denne seieren var ikke bare viktig for poengene, men også for moralen og lagets fremtid.\Med seieren over Roma har Inter nå ni poengs forsprang på AC Milan, som har en kamp mindre spilt, og ti poeng ned til Napoli. Selvtilliten er definitivt tilbake! Denne seieren var ikke bare en viktig seier i seg selv, men også et bevis på lagets motstandskraft og evne til å komme tilbake etter et nederlag. Inter viste at de hadde lært av tapet mot Bodø/Glimt og var klare for å kjempe videre i Serie A. Etter kampen var det mange fornøyde supportere som forlot San Siro, og håpet om en spennende sesong ligger foran. Samtidig vil laget jobbe hardt for å forbedre seg og vinne flere kamper. Etter å ha blitt slått ut av Champions League av Bodø/Glimt, var det mange som tvilte på laget. Denne seieren var derfor en viktig seier for moralen i klubben. Med fornyet energi og vilje er Inter klare for å kjempe om de største titlene i sesongen. Denne prestasjonen markerer en viktig fase i klubbens historie, og supportere over hele verden venter spent på fremtiden





