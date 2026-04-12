Internasjonale gratulasjoner etter Magyars valgseier i Ungarn: "Putin tapte"

Ledere fra hele verden gratulerer Peter Magyar med valgseieren i Ungarn, og ser frem til et styrket samarbeid for demokrati og stabilitet i Europa. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og andre europeiske ledere fremhever betydningen av valget, som et signal mot autoritære styresett og russisk påvirkning. Valget i Ungarn blir sett på som et vendepunkt for landet.

Høyre-leder Ine Eriksen Søreide uttrykker sine gratulasjoner til Peter Magyar etter hans valgseier i Ungarn . Hun fremhever betydningen av utfallet, ikke bare for Ungarn , men også for Europa som helhet. Søreide peker på at seieren representerer en sterk markering mot russiske forsøk på å påvirke valget og at ungarerne har valgt samarbeid, Europa og demokrati. Hun understreker den krevende oppgaven Magyar står overfor med å bekjempe korrupsjon og gjenopprette økonomisk stabilitet i landet.

Videre påpeker hun viktigheten av at EU og Norge fortsetter å støtte demokratiske krefter i Ungarn, og at demokrati innebærer mer enn bare valgseire, inkludert beskyttelse av minoriteter, ytringsfrihet og uavhengige medier. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gratulerer også Magyar og uttrykker ønske om å styrke samarbeidet mellom Ukraina og Ungarn. Zelenskyj understreker viktigheten av konstruktivt samarbeid for fred, sikkerhet og stabilitet i Europa. EUs president Ursula von der Leyen feirer valget som et tegn på at Ungarn igjen velger Europa og at unionen blir sterkere. Hun gratulerer Magyar og fremhever betydningen av at Ungarn vender tilbake til den europeiske veien. Frankrikes president Emmanuel Macron uttrykker glede over valget og ser det som en bekreftelse av det ungarske folks tilknytning til EU-verdier. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz gratulerer også Magyar og ser frem til samarbeid for et sterkt og samlet Europa. Storbritannias statsminister Keir Starmer beskriver valget som et historisk øyeblikk for Ungarn og det europeiske demokratiet, og ser frem til samarbeid. Nato-sjef Mark Rutte har også sendt sine gratulasjoner, og Norges statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magyar og hans parti Tisza med seieren, og ser frem til et konstruktivt samarbeid for å fremme demokrati, rettsstat, fred og stabilitet. Venstre-leder Guri Melby er også positiv til valgresultatet og ser det som en seier for demokratiet og et signal om at autoritære ledere kan beseires. Melby mener at Magyars seier sender et sterkt budskap om at folket ønsker demokrati fremfor autoritære styresett. Hun fremhever at et Ungarn uten Viktor Orbán vil styrke EU og at resultatet gir grunn til optimisme for liberale og demokratiske krefter i Europa. Alle gratulantene understreker viktigheten av samarbeid og demokrati i Europa, og ser frem til å jobbe med Ungarn fremover. Resultatet av valget blir sett på som en stor endring for Ungarn og et signal om at folket ønsker en forandring i retning av demokrati og samarbeid med Europa





Lekkede opptak: Ungarn delte EU-informasjon med RusslandLekkede lydopptak skal vise at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto har hatt tett og fortrolig kontakt over flere år.

