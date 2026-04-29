Internasjonalt politisamarbeid fører til nesten 300 arrestasjoner i kampen mot voldskriminalitet

Politiet i Norge og ti andre europeiske land har gjennomført en omfattende aksjon mot organisert voldskriminalitet, med nesten 300 arrestasjoner siden april i fjor. Theodor Smedius, politiinspektør ved politiets nasjonale operative avdeling (Noa), understreker at det er store gevinster ved å samarbeide internasjonalt. Politiet samarbeider også med teknologiselskaper som Google, Meta, TikTok og Snapchat for å forhindre rekruttering av unge til voldskriminalitet.

– Vi har kunnet pågripe mange for vold som handelsvare og forhindret voldsforbrytelser på flere steder i Europa gjennom økt informasjonsdeling, sier han i en pressemelding. Selv om aksjonen har vært vellykket, fortsetter rekrutteringen av unge individer til voldskriminalitet. Smedius forklarer at politiet ikke bare fokuserer på etterforskning og tiltale, men også angriper problemet fra flere vinkler samtidig. En sentral del av dette arbeidet er samarbeidet med teknologiselskaper som tilbyr tjenester der digital rekruttering og planlegging av voldskriminalitet finner sted.

Blant disse selskapene er Google, Meta, TikTok og Snapchat. – Det er på høy tid at disse selskapene bruker tilgjengelig teknologi for å øke egenovervåking og regjøring på egne plattformer, for å beskytte barn og unge, sier Smedius. Han understreker at selv om politiet har gjort store fremskritt, er det fortsatt behov for å styrke forebyggende tiltak.

– Vi ser at rekrutteringen til voldskriminalitet fortsetter, og det er nødvendig å arbeide sammen med både nasjonale og internasjonale partnere for å bekjempe dette, sier han. Politiet vil fortsette å samarbeide med teknologiselskaper for å forhindre at unge blir rekruttert til voldskriminalitet, og for å sikre at plattformene blir tryggere for barn og unge





