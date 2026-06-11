Invalidizing Anxiety: Challenges and Coping Strategies

This news article discusses the challenges and coping strategies for individuals dealing with anxiety, particularly those with strong social anxiety or generalized anxiety disorder. It highlights the impact of age, the role of healthcare professionals in assessing the severity of anxiety, and the importance of demonstrating a willingness to work and participate in treatment or work-related activities.

Da må angsten være sterkt invalidiserende. Og det kan den være, for eksempel hadde jeg en klient med sterk sosial fobi. Han klarte nesten ikke å gå ut av huset, og måtte ha besøk av fastlege hjemme.

I en del av uføresakene som gjelder unge personer, har søkerne utviklingsforstyrrelser, slik som Asperger, i kombinasjon med angst. I disse tilfellene kan det være aktuelt å innvilge ung-ufør tillegget som på nærmere vilkår gis til dem som er blitt varig ufør før fylte 26 år. - Aldersfaktoren i seg selv har stor betydning for om man får innvilget uføretrygd.

Det er stor forskjell på om du er over 50 og har slitt med angst hele livet, og om du er ung uten noe særlig yrkeserfaring. I sistnevnte tilfelle sitter det gjerne langt inne fra Navs side å skulle gå med på at du ikke kan klare arbeid på grunn av angst. - Sykdommen rammer gjerne personer som ellers har mye ressurser. Det står ikke på de intellektuelle ferdighetene.

Derfor er det kanskje litt vanskelig for hjelpeapparatet å gi opp. Hvordan fastlege og psykolog vurderer størrelsen på angstproblemet, har veldig stor betydning, fordi de leverer premissene til Nav. - Og her vil man jo ofte møte forskjellige holdninger hos leger og psykologer. Spørsmålet er gjerne om behandlerne mener at pasienten må forsøke mer, eller om angstnivået er så stort at det ikke nytter å gå videre med behandling eller tiltak.

Nav vil være opptatt av hvor mye – og hvor lenge – behandling er forsøkt, og ikke minst hva slags aktivitet man har sett fra pasienten selv. - Det er nok viktig at pasienten viser vilje til å stå i arbeid. Og at alle aktører - både Nav, fastlege og psykologer - er overbevist om at vedkommende ikke har lett for å gi opp. Angstlidelser er en gruppe tilstander som kjennetegnes av irrasjonell frykt, redsel og uro.

Angst kan enten være knyttet til bestemte ting eller situasjoner, eller være en mer generell følelse av vedvarende frykt og uro. Sosial angst (sosial fobi): Overdreven frykt for sosiale situasjoner der du kan få oppmerksomhet og bli vurdert av andre mennesker. Spesifikk fobi: Irrasjonell frykt for bestemte ting eller situasjoner, som for eksempel edderkopper, høyder, sprøyter eller flyreiser. Generalisert angstlidelse: Angsten er ikke knyttet til konkrete ting eller situasjoner, men til hverdagslige hendelser og aktiviteter.

Stadig uro, nervøsitet, rastløshet og bekymringer er typisk. Advokat Egeland har hatt flere saker der klienter har vært plaget med betydelig sosial angst. - I de fleste yrker kan det kan være et stort problem å ha sosial angst. Jobben innebærer gjerne samhandling med andre mennesker.

Man blir eksponert for det man er redd for, og det kan føles som helt uoverkommelig. Samtidig kan behandlingen eller arbeidstrening via Nav handler om nettopp dette: å pushe vedkommende inn i situasjoner man er redd for, i et forsøk på å komme over angsten. Mange arbeidssituasjoner kan trigge angst, sier han. - Det kan for eksempel være å få ansvar eller å ta ansvar.

Forventninger en arbeidsgiver til at du presterer, eller å eksponeres for andre mennesker. Dette er vanlige triggere. Nav stiller strenge krav til gjennomført behandling og arbeidstiltak/arbeidstrening i en eller annen form. - En vanlig avslagsgrunn i disse sakene er dermed at man ikke kan vise til tilstrekkelig behandling, eller at man ikke har deltatt i arbeidsrettede tiltak





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