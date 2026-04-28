Investering i likestilling og kvinnehelse er en samfunnsøkonomisk nødvendighet

Debattinnlegg som argumenterer for at investering i likestilling og kvinnehelse, spesielt tilgang til hormonbehandling, er en klok samfunnsøkonomisk beslutning som sikrer arbeidskraft og en bærekraftig velferdsstat.

Debatten om hvorvidt vi fortsatt trenger å prioritere likestilling og kvinnehelse, spesielt i lys av argumenter om at samfunnet allerede er likestilt, er en viktig diskusjon.

Å stille spørsmål ved behovet for fortsatt innsats på dette området, slik det gjøres av enkelte, overser de reelle samfunnsøkonomiske konsekvensene av å ikke adressere helseutfordringer som påvirker kvinners arbeidsevne. Kostnadene knyttet til sykefravær, sykelønn, økt bruk av trygdeordninger, deltidsstillinger og tidlig pensjonering kan i mange tilfeller overstige kostnadene ved effektiv behandling. I Norge har vi et robust velferdssystem som inkluderer sterke arbeidstakerrettigheter, tilretteleggingsordninger, sykelønn og tilgang til utdanning og helsetjenester.

Det er derfor overraskende at disse fundamentale aspektene av vårt samfunn ikke blir vektlagt i diskusjonen om individuelle helsebehov kontra fellesskapets ansvar. Hele vår velferdsstat er bygget på prinsippet om arbeidslinjen – at en høy andel av befolkningen i arbeid er avgjørende for å opprettholde et bærekraftig og inkluderende samfunn. Dette gir et betydelig samfunnsøkonomisk utbytte i form av universelle velferdsordninger, som igjen bidrar til å produsere kompetente og friske arbeidstakere.

I årene som kommer vil Norge stå overfor en demografisk utfordring med færre yrkesaktive og en økende andel eldre. Denne utfordringen vil være spesielt prekær i kvinnedominerte yrker, hvor tilgangen på arbeidskraft allerede er begrenset. Derfor er det essensielt å maksimere antall yrkesaktive vi har tilgjengelig. Å betrakte hormonbehandling som et luksusgode, slik noen antyder, er en misforståelse.

Det handler om å sikre at kvinner som ønsker og er i stand til å jobbe, faktisk har muligheten til det. Det handler også om grunnleggende livskvalitet og å anerkjenne de reelle utfordringene kvinner i overgangsalderen opplever. Disse utfordringene inkluderer søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og smerter som kan hindre full deltakelse i arbeidslivet. Samfunnskostnadene ved å ignorere disse problemene er betydelige.

Det er derfor positivt at Arbeiderpartiet, sammen med et bredt flertall på Stortinget, nå vurderer å inkludere visse preparater i ordningen med blå resept. Spørsmålet om hormonbehandling på blå resept er samfunnsøkonomisk klokt, er dermed ikke bare et spørsmål om individuell helse, men et strategisk valg for å sikre en bærekraftig velferdsstat. Å investere i likestilling og kvinnehelse er ikke bare et spørsmål om rettferdighet, det er en investering i arbeidskraft, verdiskaping og en robust økonomi.

Det er rett og slett en fornuftig samfunnsøkonomisk strategi. Å prioritere kvinners helse og velvære er ikke bare et moralsk imperativ, men en nødvendighet for å møte de fremtidige utfordringene og sikre en bærekraftig utvikling for hele samfunnet. Det er på tide å erkjenne at en investering i kvinnehelse er en investering i fremtiden





