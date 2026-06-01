Iraks VM-tropp er blitt annonsert - Marko Farji og Aimar Sher er med

Grimstad-gutten Marko Farji og Sarpsborg-spiller Aimar Sher er blant Irak s 26 utvalgte til fotball-VM. Nasjonen som skal møte Norge i åpningskampen 16. juni, la fram troppen mandag ettermiddag.

Der er tidligere Strømsgodset-profil Farji et navn verdt å merke seg. 22-åringen imponerte for Godset i Eliteserien, og det sikret ham en overgang til Serie B-klubben Venezia i januar. Blant Iraks største profiler er landets mestscorende spiller Aymen Hussein, Mohanad Ali og den svenskfødte midtbanemannen Amir Al-Ammari. Iraks VM-tropp består av flere kjente spillere. Målvakterne Fahad Talib, Jalal Hassan og Ahmed Basil er blant dem som har fått plass i troppen.

Forsvarerne Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros og Mustafa Saadoon er også med. Midtbanespillerne Amir Al-Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Youssef Amyn og Marko Farji er noen av dem som skal representere Irak i VM. Spissene Ali Jassim, Ali Al Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein og Mohanad Ali er også blant de utvalgte.

