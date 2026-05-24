Iran and US Tensions: Positive Signals, Blockades, and Alleged Attacks

The news text discusses the ongoing tensions between Iran and the United States, including the acceptance of not attacking Iran or its regional partners by the US and its allies, the proposed ceasefire agreement, and the humanitarian crisis in Gaza. It also mentions the alleged attacks and blockades in Hormuz Strait and Beirut.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars skal USA og amerikanske allierte ha godtatt å ikke angripe Iran eller landets regionale partnere. Til gjengjeld lover Iran at de ikke vil gjennomføre såkalte forkjøpsangrep mot USA under den foreslåtte våpenhvilen.

Meningsfull framgang. Slik beskriver Pakistans utenriksminister Ishaq Dar status i forhandlingene mellom USA og Iran etter positive signaler fra Washington. Pakistan mekler i forhandlingene, og tidligere søndag sa landets statsminister Shehbaz Sharif at landet håper å være vertskap for en ny runde fredssamtaler 'veldig snart'. Sharif gratulerte videre USAs president Donald Trump med det han beskrev som en ekstraordinær innsats for fred.

Trump sa lørdag at et såkalt omforent memorandum med Iran i stor grad er framforhandlet. Ifølge ham innebærer avtalen en gjenåpning av Hormuzstredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars, som står myndighetene nær, bestrider imidlertid fremstillingen og melder at avtalen er at Iran skal styre stredet. Iran har i stor grad blokkert skipstrafikken gjennom det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrepskrig mot landet 28. februar.

Fem politifolk ble drept og flere andre såret i et israelsk angrep mot en politistilling i Gaza lørdag, ifølge Gazas politidirektorat. Den humanitære situasjonen i området katastrofal, mener tre internasjonale hjelpeorganisasjoner. Bildet viser en teltleir for fordrevne palestinere i Gaza by. Det er over et halvt år siden FN godkjente en fredsplan for Gaza, men ifølge tre hjelpeorganisasjoner er den humanitære situasjonen i området fortsatt svært ille.

I november i fjor vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som godkjente den USA-støttede fredsplanen. Den internasjonale hjelpeorganisasjonen Oxfam, Save the Children/Redd Barna og den amerikanske hjelpeorganisasjonen Refugees International mener den humanitære situasjonen i området er fortsatt svært ille. – Israel fortsetter å nekte de fleste erfarne hjelpeorganisasjoner å bringe inn nødvendige forsyninger, som rør til å reparere vannsystemer, ly, materialer og medisinsk utstyr i mengdene som trengs, sier president i Oxfam America, Abby Maxman.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har mengden nødhjelp som kommer inn i Gazastripen, falt med 37 prosent. Samtidig melder Save the Children om at barn stadig kommer til deres klinikker med alvorlig, akutt underernæring. USAs president Donald Trump sier han bare var timer unna å beslutte angrep mot Iran mandag. Han holder døren åpen for nye angrep.

Den amerikanske presidenten kunngjorde mandag at et planlagt angrep tirsdag ble utsatt etter forespørsel fra allierte i Golfen. Trump hevder også at Irans ledere trygler om en avtale, slilk han har hevdet en rekke ganger. Nå bekrefter Hamas at al-Haddad er drept overfor Reuters. Bekreftelsen kommer dagen etter at Israel opplyste at de hadde gjennomført et luftangrep med al-Haddad som mål.

Al-Haddad beskrives av Israel som 'en av arkitektene bak 7. oktober-massakren'. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden en USA-støttede våpenhvileavtale i oktober, som var ment å stanse kampene i Gaza, ifølge Reuters. Alle som vil seile gjennom Hormuzstredet, bør koordinere det med Irans marine, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Iran har i stor grad blokkert det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrepskrig mot landet 28. februar.

Blokaden har fått store følger for verdensøkonomien ettersom rundt 20 prosent av verdens olje- og gassleveranser passerer gjennom Hormuzstredet. Onsdag denne uken lettet imidlertid den iranske mariten på blokaden og lot en rekke kinesiske skip få passere, melder flere iranske medier. USA har på sin side innført blokade av iranske havner, men det er ikke meldt at amerikanske marinefartøy i Omanbukta har forsøkt å stanse de kinesiske skipene som har passert gjennom Hormuzstredet.

Det er 228 meter lange tankskipet registrert på Barbados, og det sist registrerte anløpet var i De forente arabiske emirater 18. februar. Ifølge statlige iranske medier er det tatt beslag i oljetankeren i Omanbukta fordi den 'forsøkte å forstyrre Irans oljeeksport'. Luftvern i Emiratene er aktivert for å håndtere rakett- og dronetrusler tidlig fredag morgen, ifølge lokale myndigheter. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysserraketter og droner.

Meldingen kom noen timer etter at Iran og USA hadde anklaget hverandre for angrep i Hormuzstredet. Iran hevdet at USA angrep iranske mål først, mens USA har sagt at iranske styrker angrep amerikanske jagere og at USA deretter svarte på angrepet. Iran anklaget USA for brudd på våpenhvilen, men USAs president Donald Trump sa kort tid etter at våpenhvilen fortsetter





USA: Våpensalg til Taiwan satt på vent på grunn av Iran-krigenDonald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå det er på grunn av konflikten med Iran.

Presidentens plan for helgen skrotet, Nato-toppmøte og krigen i IranPresidenten understreker nødvendigheten av at han er i Washington D.C. under disse viktige tidene, og han har kalt inn til et møte med sitt nasjonale sikkerhetsteam om krigen i Iran fredag morgen. Samtidig som møtet fant sted, skal sjefen for det pakistanske militæret reist til Teheran for et siste forsøk på å bygge bro mellom USA og Iran. Amerikanske tjenestepersoner har omtalt forhandlingene med Iran som kranglete og uten særlig framgang. Tidligere denne uka varslet presidenten at han var klar for nye angrep mot Iran, men skrotet planene etter at de andre gulflandene oppfordret til å heller fortsette forhandlingene. Nord-Carolina er en avgjørende stat om demokratene skal klare å ta kontroll over senatet i det amerikanske mellomvalget i november. Utenriksminsiter Marco Rubio uttalte under denne ukas Nato-toppmøte at det har vært framgang i fredssamtalene, samtidig som han hintet om en 'plan B' for å åpne Hormuzstredet dersom de ikke kommer fram til en avtale med Iran. Tjenestemenn i Washington mistenker at militære angrep mot Cuba kan være nærliggende etter at Trump-administrasjonen har økt presset for å svekke det kommunistiske regimet på den karibiske øystaten.

