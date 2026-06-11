Iran angriper amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan

Iran sier de har angrepet mål i Bahrain, Kuwait og Jordan som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Iranske styrker har sendt droner mot en base som amerikanske styrker benytter i Bahrain, som svar på USAs angrep mot Iran natt til torsdag.

Iran sier de har angrepet mål i Bahrain , Kuwait og Jordan som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran . Iran ske styrker har sendt droner mot en base som amerikanske styrker benytter i Bahrain , som svar på USA s angrep mot Iran natt til torsdag, melder statlige medier i Iran .

Ifølge de halvstatlige iranske nyhetsbyråene Mehr og Fars var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes til USAs Patriot-rakettsystem, mål for angrepet. Kort tid etter meldte innenriksdepartementet i Bahrain at luftvernsirener var utløst i landet. Kuwait stengte luftrommet sitt midlertidig, og omtrent samtidig sendte statlige medier i Iran ut en ny melding der det het at Revolusjonsgarden også har rettet et angrep mot flybasen al-Azraq i Jordan.

Tolv ballistiske raketter ble sendt mot et amerikansk fly og et kommandosenter, hevder Revolusjonsgarden, som også hevder at et stort antall kampfly og senteret ble ødelagt. Ved 5.45-tiden natt til torsdag norsk tid var det ikke kommet noen bekreftelser fra verken USA, Bahrain, Kuwait eller Jordan på at noe var truffet. I Israel meldte forsvaret (IDF) tidlig på morgenen om at et luftangrep var på vei fra Libanon, og innbyggere nord i Israel ble derfor bedt om å søke tilflukt





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