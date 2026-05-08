Iran angriper De forente arabiske emirater med raketter og droner

De forente arabiske emirater har rapportert om et omfattende angrep fra Iran med ballistiske raketter, krysserraketter og droner. Forsvarsdepartementet bekrefter at luftvernsystemer er i gang med å avskjære angrepene. Iran og USA har anklaget hverandre for tidligere angrep i Hormuzstredet, og situasjonen i regionen er anspent.

De forente arabiske emirater har rapportert om et omfattende angrep med ballistiske raketter, krysserraketter og droner fra Iran . Forsvarsdepartementet i Emiraterne bekrefter at luftvernsystemer er i gang med å avskjære angrepene.

Meldingen kom etter at Iran og USA hadde anklaget hverandre for tidligere angrep i Hormuzstredet. Iran hevdet at USA angrep iranske mål først, mens USA påstod at iranske styrker angrep amerikanske jagere og at USA deretter svarte på angrepet. Iran anklaget USA for brudd på våpenhvilen, men USAs president Donald Trump sa at våpenhvilen fortsatt holder. Emiraterne har ikke gitt detaljer om hva som var mål for nattens angrep, og Iran har ikke kommentert uttalelsene.

Tidligere i uken ble det rapportert om iranske angrep på oljeanlegget i Fujairah i Emiraterne, hvor brann brøt ut etter at én eller flere iranske droner slo ned. Tre indiske statsborgere ble såret. Iran avviste senere tirsdag meldingene om angrep. Den iranske forsvarskommandoens talsmann Khatam al-Anbiya sa at Iran ikke hadde gjennomført noen rakett- eller droneangrep mot De forente arabiske emirater de siste dagene.

Han kalte uttalelsene fra Emiraterne grunnløse. Situasjonen i regionen er anspent, og det er usikkert hvordan konflikten vil utvikle seg videre. Begge sider har vist seg villige til å bruke militære midler, og det er fare for at situasjonen kan eskalere. Internasjonale observatører holder øye med utviklingen og advarer mot en mulig utvidelse av konflikten





