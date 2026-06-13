Iran-avtale på trappene: 14 punkter skal sikre fred

Et utkast til en avtale mellom Iran og USA inneholder 14 punkter som skal sikre en umiddelbar stans i krigen og frigjøring av 24 milliarder dollar til Iran. USAs utenriksminister advarer om at midlene ikke frigis før Iran destruerer atommateriale, mens Israels forsvarsminister understreker landets handlefrihet.

Et utkast til en avtale mellom Iran og USA har lekket til pressen. Ifølge nyhetsbyrået Reuters inneholder utkastet 14 punkter som skal sikre en umiddelbar stans i krigen på alle fronter, inkludert Libanon.

Avtalen innebærer at havblokaden oppheves innen 30 dager, og at midler på til sammen 24 milliarder dollar frigis til Iran. Utkastet stammer fra en kilde tett på forhandlingene, ifølge nyhetsbyrået. Iran har tidligere hevdet at avtalen også inkluderer en plan for gjenoppbygging av landet. Fra iransk hold ble det sagt at man aldri har vært nærmere en avtale.

Likevel ba Irans utenriksminister Abbas Araqchi mediene om å avstå fra å spekulere i innholdet kort tid etter at detaljene ble kjent. USA har imidlertid en annen tolkning av avtalen. En høytstående tjenestemann i den amerikanske administrasjonen hevder at avtalen baserer seg på handling fra Irans side. Ifølge tjenestemannen vil Iran først få sine frosne midler etter at de destruerer og fjerner sitt atommateriale.

USAs utenriksminister Vance uttalte ifølge Reuters at Iran ikke vil motta noen penger og ingen midler vil bli frigitt bare fordi de signerer en avtale eller deltar på et møte. Han presiserte at Iran heller ikke kan gi økonomisk støtte til terrororganisasjoner som Hizbollah og Hamas. Israels forsvarsminister gikk fredag ettermiddag ut på X og understreket viktigheten av at Israel står fritt til å handle for å forhindre at Iran skaffer seg atomvåpen.

Han sa videre at Israel ikke vil trekke seg tilbake fra sine selvdefinerte sikkerhetssoner i Libanon, Syria og Gaza. Reaksjonene fra andre land har også vært sterke. President Donald Trump reagerte på Irans angrep mot indiske skip som forlot Hormuzstredet. På hjemmebane møtte Trump buing da han som første sittende president deltok på en NBA-finale.

Dette viser den anspente stemningen rundt forhandlingene og de geopolitiske konsekvensene. Samtidig som forhandlingene pågår, er det tydelig at partene har ulike forventninger til avtalen. Iran håper på en rask gjenoppbygging og økonomisk lettelse, mens USA krever konkrete sikkerhetsgarantier og inspeksjoner. Israel er bekymret for at avtalen kan svekke deres sikkerhet og har signalisert at de vil handle uavhengig.

Utsiktene til en avtale er derfor fortsatt usikre, og det gjenstår å se om de 14 punktene kan føre til en varig fredsløsning i regionen. Forhandlingene fortsetter, og verdenssamfunnet følger spent med på utfallet





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