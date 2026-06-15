Iran-avtale: Trump bekrefter at avtalen er signert, Hormuzstredet åpnes fredag

President Donald Trump bekrefter at avtalen med Iran er signert, og at Hormuzstredet åpnes helt fredag. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier det er flere uavklarte spørsmål, selv om det angivelig er signert en avtale.

Tidligere er det meldt at avtalen skulle signeres fredag. Det er snakk om et såkalt Memorandum of Understanding (MoU), en type ikke-bindende avtale som uttrykker felles forståelse og vilje til samarbeid.

Men mandag kveld, under G7-toppmøtet i byen Évian-les-Bains i Frankrike, sa USAs president Donald Trump at avtalen med Iran allerede er signert og at Hormuzstredet åpnes helt fredag.

'The deal’s all signed', sa Trump. Men han bekreftet samtidig at avtalen formelt skal signeres fredag – som tidligere varslet. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Boston før Norges åpning i fotball-VM mot Irak. Til Aftenposten sier Støre det er flere uavklarte spørsmål, selv om det angivelig er signert en avtale.

– Vi har hørt at den er inngått, men ikke sett den. Slike avtaler må man lese det som er med stor og liten skrift. Hvis det er en enighet om å slutte krigen og åpne Hormuzstredet, så er det bra. Men så er det en lang liste med uavklarte spørsmål som skal løses de neste seksti dagene.

Det blir ikke lett. – Iran kommer ikke til å få atomvåpen. Forhåpentligvis går vi mot et godt forhold mellom våre land, sier han





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