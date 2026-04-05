Iran avviser Trumps trusler, demonstrasjoner i Israel mot krig

Irans militære ledelse reagerer kraftig på Donald Trumps trussel om å ødelegge landets infrastruktur. Samtidig demonstrerer hundrevis av israelere mot krig og regjeringens politikk.

Den iranske militære ledelsen har avvist Donald Trump s trussel om å ødelegge landets infrastruktur dersom en fredsavtale ikke inngås innen 48 timer. Uttalelsen, som ble gitt lørdag fra Khatam al-Anbiya sentralhovedkvarter, markerer en kraftig respons på Trump s aggressive utspill. General Ali Abdollahi Aliabadi omtalte Trump s kommentarer som en handling preget av «hjelpeløshet, nervøsitet, ubalanse og dumhet».

I tillegg til å avvise Trumps trusler, advarte Aliabadi samtidig, med en språkbruk som gjenspeiler religiøse undertoner, om at «helvetes porter vil åpne seg» for de som truer Iran. Denne skarpe responsen understreker den spenningen som råder i regionen og viser Irans vilje til å stå imot det de oppfatter som aggressive trusler. Den iranske reaksjonen kommer på et tidspunkt hvor internasjonale observatører er bekymret for en potensiell eskalering av konflikten, og mange ser med spenning på hvordan situasjonen vil utvikle seg i de kommende dagene og ukene. Dette viser Irans besluttsomhet til å verne om sin nasjonale suverenitet og forsvare sine interesser i en stadig mer ustabil geopolitisk situasjon. \Samtidig med den dramatiske utviklingen i forholdet mellom Iran og USA, har det vært demonstrasjoner i Israel. Flere hundre israelere demonstrerte lørdag i Tel Aviv mot alle Israels kriger og mot statsminister Benjamin Netanyahu. Minst ti demonstranter ble pågrepet av politiet. Demonstrantene krevde innføring av våpenembargoer, en slutt på de pågående krigene og en stans i bombingen. Demonstrantene var svært tydelige i sine krav og uttrykte bekymring over de mange konfliktene Israel er involvert i. Alon-Lee Green fra den israelsk-palestinske grasrotbevegelsen Standing Together uttalte at demonstrantene var der for å kreve slutt på krigen i Iran, krigen i Libanon og Gaza, samt en slutt på volden på Vestbredden. Demonstrasjonene fant sted til tross for strenge restriksjoner på offentlige samlinger, noe som viser demonstrantenes besluttsomhet. Det israelske sivilforsvaret hadde tillatt maksimalt 150 demonstranter å samles i Tel Aviv. Politiet på stedet ba folk om å forlate området og truet med å bruke makt. En demonstrant uttalte frustrasjonen over situasjonen ved å si at «I Israel er det alltid krig. Om vi ikke får demonstrere, kommer vi aldri til å få lov til å snakke».\Hundrevis av demonstranter samlet seg også i den nordlige havnebyen Haifa, mens demonstrasjonene i Jerusalem ble splittet opp i mindre grupper på grunn av begrensninger på antall deltakere. I Jerusalem var det kun tillatt å samle maksimalt 50 demonstranter. Disse hendelsene understreker den komplekse politiske situasjonen i Israel og den økende misnøyen med regjeringens politikk. De viser også en sterk vilje til å protestere mot krig og vold, og et ønske om en fredeligere fremtid for regionen. Demonstrasjonene i Israel speiler også en bredere bekymring for krig og konflikt i Midtøsten, og et ønske om fredelige løsninger på langvarige problemer. De pågående konfliktene i regionen, sammen med spenningene mellom Iran og USA, skaper en svært ustabil situasjon som krever diplomatisk innsats og en fredelig tilnærming for å unngå ytterligere eskalering. Disse hendelsene viser kompleksiteten i den politiske situasjonen og understreker behovet for dialog og fredsbevarende tiltak





