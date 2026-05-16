Iran blocks shipping in strategic strait, as Europe begins negotiations

Iran has restricted the flow of shipping through a critical waterway since the outbreak of hostilities with the US and Israel on February 28th. Several Asian countries, primarily China, Japan, and Pakistan, have received permission from Iran to transport goods through the sensitive waterway, accounting for approximately $20% of the world's oil and gas trade. Demands for access to the waterway from European countries are also growing, as Andreas Kravik, the Norwegian Foreign Ministry's Secretary of State, shares the latest developments.

Iran har i stor grad blokkert skipstrafikken gjennom det strategisk viktige stredet siden USA og Israel gikk til angrepskrig mot landet 28. februar. Flere asiatiske land, først og fremst Kina, Japan og Pakistan, har fått iranernes tillatelse til å sende skip gjennom stredet, der rundt 20 prosent av verdens olje- og gassforsendelser passerte før krigsutbruddet.

Den iranske blokaden av Hormuzstredet var ett av hovedtemaene under samtalen mellom Statssekretær Andreas Kravik og utenriksminister Abbas Araghchi i Teheran. Kravik opplyste NTB etter besøket at det er ikke helt utenkelig at europeere også har startet forhandlinger med Revolusjonsgarden for å få tillatelse til å passere. Lederen av sikkerhetskomiteen i den iranske nasjonalforsamlingen, Ebrahim Azizi, sa lørdag at Iran nå har utarbeidet en «professionell mekanisme for å styre trafikken» gjennom stredet, som vil bli offentliggjort om kort tid.

Azizi sa at kun kommersielle fartøy og parter som samarbeider med Iran vil få dra nytte av navigating through the strait, og at det vil koste skip å passere. Hormuzstredet ble også understreket som en stengt rute for skip fra land som deltar i den amerikanske marinens operasjon til å eskortere skip gjennom stredet





