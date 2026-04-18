Iran hevder kontroll over Hormuzstredet, uenighet med USA vedvarer

Irans militære hevder å ha gjenopprettet kontrollen over det strategisk viktige Hormuzstredet, samtidig som forhandlinger med USA fortsetter. President Trump antyder at situasjonen utvikler seg positivt, men advarer om mulig gjenopptakelse av bombetokter dersom våpenhvilen ikke forlenges. Stenging av stredet har tidligere forårsaket store svingninger i oljeprisen og utfordringer for internasjonal skipsfart.

Iran s militære har i en uttalelse hevdet at kontrollen over det strategisk viktige Hormuzstredet er gjenopprettet og at den livsviktige passasjen nå er under streng kontroll av landets væpnede styrker. Denne utviklingen skjer i en tid med pågående forhandlinger og en tilsynelatende usikker våpenhvile med USA .

Ifølge uttalelsen hadde Iran tidligere gitt samtykke til at et begrenset antall oljetankere og kommersielle skip kunne passere, i tråd med tidligere samtaler med amerikanerne. Imidlertid har de nå valgt å gjeninnføre restriksjoner. Iran begrunner dette med at USA angivelig har fortsatt sin blokade, og det de beskriver som maritim bandittvirksomhet og piratvirksomhet.

Bloomberg, som har gjengitt uttalelsen, understreker imidlertid at det fortsatt er uklart hvorvidt Iran faktisk vil blokkere skip som forsøker å seile gjennom stredet.

Samtidig gir USAs president Donald Trump et mer optimistisk bilde av situasjonen. Han uttalte til nyhetskanalen MS Now at ting går «veldig bra» i Midtøsten, og at det har kommet «veldig gode nyheter» for nylig. Trump indikerte at de forhandler med Iran gjennom helgen og forventer mer klarhet «i løpet av kort tid». Han uttrykte imidlertid usikkerhet rundt USAs intensjon om å videreføre våpenhvilen når den to ukers fristen utløper. «Kanskje jeg ikke forlenger våpenhvilen, men blokaden kommer til å fortsette. Da må vi dessverre begynne å slippe bomber igjen», advarte Trump. Dette står i kontrast til tidligere uttalelser, der Irans utenriksminister Abbas Araghchi kunngjorde fredag at Hormuzstredet ville åpnes for kommersiell ferdsel så lenge våpenhvilen mellom USA og Israel var gjeldende.

Donald Trump selv skrev på Truth Social fredag ettermiddag at Iran hadde gått med på å «aldri stenge Hormuzstredet igjen», samtidig som han bekreftet at USAs blokade av iranske havner ville fortsette.

Flere medieoppslag tyder på at skip har fått passasje gjennom stredet både fredag og kvelden før. Sky News meldte om «økende trafikk» gjennom stredet tidligere på dagen, før Irans militære kom med sin uttalelse. NRK observerte en konvoi med lasteskip som seilte ut av Hormuz, og Euro News rapporterte om flere cruiseskip som fikk forlate iranske havner fredag kveld.

Situasjonen har naturlig nok skapt usikkerhet rundt utviklingen i oljeprisen. Sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB uttaler at det er vanskelig å forutsi effekten, gitt den hyppige og skiftende naturen av Trumps utspill. Han ser likevel et interessant bilde av forhandlingsposisjonene, og noterer seg at partene fortsatt er uenige, med vekslende trusler og en mer positiv tone. Han fremhever likevel at det er positivt at det ikke har blitt igangsatt bombeangrep, og at våpenhvilen dermed ser ut til å holde.

Hormuzstredet, som har vært stengt siden slutten av februar etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran, er en vital passasje for global skipsfart. Omtrent 20 prosent av verdens olje transporteres normalt gjennom stredet. Stenging har ført til betydelige svingninger i oljeprisen og logistikkutfordringer. Internasjonalt pågår det et arbeid for å få stredet åpnet.

Statsministerens kontor i Norge opplyste fredag at statsminister Jonas Gahr Støre hadde deltatt på et digitalt møte om situasjonen i Hormuz. «Trygg og fri ferdsel for skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er viktig for Norge som sjøfartsnasjon», uttalte statsministeren. Møtet ble ledet av Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer, og samlet deltakere fra 49 land og internasjonale organisasjoner, noe som understreker den globale betydningen av en stabil og åpen Hormuzstredet





