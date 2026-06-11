Iran-konflikten: Amerikanske angrep mot iranske mål

Amerikanske styrker har gjennomført angrep mot iranske mål, som de kaller selvforsvar, etter at Iran har angrepet amerikanske skip i Hormuzstredet. Angrepene skjedde etter at forsvarsminister Pete Hegseth sa at USA skulle bombe viktige anlegg i Iran i natt.

Klokken 3.04 natt til torsdag norsk tid sendte Centcom ut Angrep ene, som Centcom kaller selvforsvar, var rettet mot iransk militært overvåkning, kommunikasjonssystemer og luftforsvarsanlegg over hele landet.

Amerikanske styrker beskjøt iranske mål som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og internasjonal kommersiell skipsfart i regionalt farvann, står det i uttalelsen. – Angrepene var svar på Irans uberettigede og fortsatte aggresjon. Amerikanske styrker fortsetter å være på vakt, dødelige og i beredskap, uttalte Centcom. De første meldingene om at noe var i gjære i Iran kom ved 23-tiden.

Da meldte statlige medier om aktivering av luftvern i Fars, Asaluyeh og vest i hovedstaden Teheran. Deretter meldte det halvstatlige nyhetsbyrået Mehr at det var hørt eksplosjoner i Sirik og Minab. Senere meldte det statlige nyhetsbyrået Irna om eksplosjoner på øyene Qeshm og Hengam i Hormuzstredet, utløst av treff fra prosjektiler. Videre ble det hørt flere eksplosjoner nær en flyplass og luftbase i havnebyen Bandar Abbas, ifølge Irna, og eksplosjoner i havnebyen Kangan.

Press TV meldte at et mål var truffet i Sirik. Ifølge Mehr kom det til sammenstøt til sjøs mellom iranske og amerikanske styrker. Statlige medier sendte ut meldinger som tydet på at amerikanske skip nær Hormuzstredet var under angrep fra iranske raketter og droner. – Iranske mediekilder hevder at Iran har angrepet et amerikansk krigsskip i Hormuzstredet.

Ingen amerikanske krigsskip er blitt truffet,Angrepene mot Iran skjedde etter at forsvarsminister Pete Hegseth kort tid i forveien sa at USA skulle bombe viktige anlegg i Iran i natt. – USAs midtøstenkommando kommer til å få det travelt, sa han onsdag kveld ifølge nyhetsbyrået Reuters. Onsdag kveld, forut for angrepene, hadde USAs ambassade i Iraks hovedstad Bagdad oppfordret amerikanske statsborgere om å være på vakt.

Iran har i praksis holdt Hormuzstredet stengt Hormuzstredet siden USA og Israel gikk til angrep på landet 28. februar. En midlertidig våpenhvile trådte i kraft mellom USA, Iran og Israel 8. april. USA innførte senere en militær blokade av Irans havner. Siden har begge partene hevdet at de kontrollerer det viktige stredet som forbinder Persiabukta med Indiahavet.

Før krigen startet, passerte en femdel av verdens olje dette sundet. Natt til torsdag varslet Iran stengning av stredet og sa at dette omfatter oljetankere og handelsskip. Ethvert fartøy som prøver å ta seg gjennom stredet, blir angrepet, sa Iran. Få minutter senere meldte iranske medier om at to skip skal ha blitt truffet i angrep.

Centcom bestred senere på natten påstanden om at stredet er stengt og sa at skipstrafikken går som normalt. Angrepene skjer bare et døgn etter forrige angrepsrunde. Natt til onsdag angrep Iran og USA hverandre etter at president Donald Trump påsto at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter mandag. De to pilotene om bord ble plukket opp fra sjøen ved hjelp av en amerikansk dronebåt.

Det skal være første gang at det er benyttet en ubemannet båt i et redningsoppdrag. Hegseth sa onsdag at begge de to Apache-pilotene er «i god form». Angrepene stanset tidlig onsdag morgen norsk tid, men Trump advarte Iran om at USA kan angripe på ny om ikke en avtale blir inngått.

"De er fullstendig beseiret. Midtøstens bølle er DØD!!! Iran er kun prat og ingen handling. De har brukt altfor lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært god for dem.

Nå må de betale prisen!!!

", skrev Trump påTwitter. Trump truer med å "bombe dritten" ut av Iran. Trump uttalte seg til Fox News på ny også mens angrepet pågikk mot Iran natt til torsdag. Da sa han at iranske ledere hadde ringet til ham direkte og ba ham stanse nattens bombing.

Dette ble avvist av Iran like etter. Statlige medier i Iran siterte en høytstående tjenestemann som sa at landet ikke har tatt kontakt med Trump. Trumps "falske påstander" om kontakt med iranske ledere er et "dekke for å unngå krig mot Iran", sa tjenestemannen. I intervjuet sa Trump at angrepene mot Iran snart skulle avsluttes, noe Centcom senere bekreftet var blitt gjort.

Han holdt også muligheten åpen for nye angrep. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, "kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt", sa Trump





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