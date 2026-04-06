Iran nærmere atomvåpen enn antatt: Eksperter advarer om alvorlig situasjon

Internasjonale eksperter advarer om at Iran kan være farligere nær atomvåpen enn tidligere antatt. Endringer i maktbalansen og usikkerhet rundt uranlagre skaper bekymring.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Ali Vaez, en anerkjent ekspert på Iran og direktør for International Crisis Groups Iran -prosjekt, advarer om at Iran kan være farligere nær atomvåpen enn man tidligere har antatt. Vaez peker på at Iran allerede har mye av det som trengs for å utvikle atomvåpen : anriket uran til 60 prosent, et betydelig antall forskere og avanserte sentrifuger.

Han estimerer at Iran har nok materiale til å lage fire til seks atomvåpen. Vaez understreker at dette bringer verden inn i en fase av atomtvetydighet, hvor det er vanskelig å vite om Iran bare har testet en bombe eller om de har flere. Dette er en bekymringsfull utvikling. Robert Pape, professor i statsvitenskap ved University of Chicago, deler Vaez' bekymring og påpeker at det ikke lenger er kjent hvor Irans uranlager er lokalisert. Det antas at lageret kan ha blitt flyttet, noe som kompliserer overvåkningen og øker usikkerheten. I tillegg bekymrer Pape seg for at Iran kan bruke mindre mengder anriket uran i radiologiske våpen, som kan monteres på droner. Krigen har også forandret maktbalansen i Iran drastisk. Revolusjonsgarden har fått økt innflytelse, og den nye øverste lederen, som er underordnet Revolusjonsgarden, beskrives som en «uber-hauk». Denne endringen i lederskapet, sammen med fjerningen av et religiøst forbud mot atomvåpen, skaper en mer aggressiv og potensielt farligere situasjon. Vaez er skeptisk til amerikanske strategier som innebærer press og bombing, og han mener at Iran ikke vil gi etter for slike trusler. Han påpeker at Iran allerede har et masseødeleggelsesvåpen i form av kontrollen over Hormuzstredet, som er essensielt for verdens oljeforsyning. Samtidig pågår det forhandlinger om en mulig våpenhvile, mens tidligere president Trump fortsetter å bruke hard retorikk mot Iran, noe som ifølge folkerettseksperter kan føre til ukontrollerbare konsekvenser





