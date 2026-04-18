Iran: Nobels fredsprisvinner i livsfare

Narges Mohammadi, vinner av Nobels fredspris i 2023, er i kritisk tilstand i et iransk fengsel. Hun lider av alvorlige helseproblemer, inkludert et hjerteinfarkt, og nektes medisinsk behandling. Hennes bror uttrykker sterk frykt for at hun vil dø.

Kun timer etter at Libanons president Joseph Aoun avviste å tale direkte med Netanyahu, proklamerte Trump at en våpenhvile ville tre i kraft ved midnatt natt til fredag. Dette trekket blir av enkelte, som CNN, tolket som nok et eksempel på hvordan Trump presser Israels statsminister til handlinger han selv ikke ønsker.

CNN skriver at dette er det siste i en rekke tilfeller hvor Trumps uttalelser setter Israels mest høylytte internasjonale støttespiller i en vanskelig posisjon, og tvinger Netanyahu til å ta strategiske beslutninger basert på hva den amerikanske presidenten tillater. Selv om Netanyahu ofte fremhever det tette samarbeidet mellom USA og Israel, og mellom ham selv og Trump, har Trump ved avgjørende øyeblikk tvunget Netanyahu til å handle mot sin vilje. Libanons regjering har krevd en våpenhvile siden krigen mellom Hizbollah og Israel blusset opp igjen 2. mars, en konflikt som har krevd nærmere 2200 libanesiske liv. I en helt annen, men like alvorlig sak, uttrykker Narges Mohammadis bror dyp bekymring for hennes helse. Mohammadi, som ble tildelt Nobels fredspris i 2023, sitter fengslet i Iran og har gjort det siden 2021. Hun har tilbrakt mesteparten av de siste ti årene i fengsel for sin kamp mot undertrykkelse i Iran, og ble først arrestert i 1998. Hun ble løslatt midlertidig av helsemessige årsaker i desember 2024, men ble pågrepet igjen i desember i fjor. Under arrestasjonen skal hun ha blitt utsatt for brutal behandling, inkludert slag i ansiktet, hodet og brystet. Broren forteller at hun var i svært dårlig form da hun ble arrestert, og at hun mistet synet som følge av hendelsene. Familien hennes i Iran forsøkte å få henne til legebesøk, men fengselet nekter, sier broren Hamidreza Mohammadi til Dagbladet. I februar ble Mohammadi dømt til sju og et halvt års fengsel, anklaget for å true nasjonal sikkerhet og for propaganda mot Irans islamske system. Samtidig led hun av alvorlige helseproblemer og ble flyttet til et fengsel i den avsidesliggende byen Zanjan nord i Iran. Broren beskriver dette som et farlig fengsel med narkotikakriminelle og drapsmenn. I slutten av mars besøkte familie og støttespillere henne i fengselet og fant henne bevisstløs i sengen etter et hjerteinfarkt. Hun har hjerteproblemer og blodtrykksproblemer. Familien har forsøkt alle lovlige veier, men det virker som om regimet har bestemt seg for at hun skal forbli i fengsel, og at noe skal skje med henne der, sier broren. Denne uken rapporteres det at Mohammadis helsetilstand er kritisk og at livet hennes er i umiddelbar fare. Broren uttrykker frykt for at hun rett og slett skal dø, og at oppmerksomheten rettet mot krig og oljepriser gir regimet en mulighet til å drepe Narges. Han føler at regimet føler seg mektigere etter krigen, og at håpet om hennes løslatelse svinner. Norge har reagert på behandlingen av Mohammadi. I februar publiserte de en uttalelse som fordømte Irans behandling av henne og krevde henne løslatt. Nobelkomiteen rapporterer at hun gjentatte ganger under pågripelsen skal ha blitt sparket i underlivet og bekkenregionen, og dratt i håret slik at hun fikk åpne sår. Til tross for alvorlige helseproblemer, som akutte hjerteproblemer og ytre skader, blir hun nektet medisinsk oppfølging, og utsettes for tøffe avhør og trakassering. Hun har besvimt flere ganger, lider av farlig høyt blodtrykk og har blitt nektet oppfølging for mistenkte svulster i brystet. Erik Aasheim, medie- og kommunikasjonssjef i Nobelkomiteen, sier til Dagbladet at de er bekymret for Narges og følger situasjonen hennes tett. Stortingspresident Masud Gharahkhani, som opprinnelig er fra Iran, møtte Mohammadis ektemann, bror og hennes tvillinger under fredsprisutdelingen i 2023 og har fulgt saken hennes nøye





KI-system brukt i angrep mot Iran tross selskapets innvendingerKronikkforfattere hevder at Anthropic sitt KI-system Mythos, til tross for selskapets egne restriksjoner, ble brukt i et angrep mot Iran. De argumenterer for at kontroll over kritisk infrastruktur ikke bør overlates til selskaper som ikke fullt ut kontrollerer hvordan deres produkter anvendes.

Full forvirring i Midtøsten: Trump hevder Iran åpner Hormuzstredet, Iran varsler blokadeInternasjonal spenning øker etter motstridende meldinger fra USA og Iran vedrørende Hormuzstredet. Donald Trump hevder på sin plattform Truth Social at Iran har gått med på å aldri stenge stredet igjen, noe han beskriver som en flott dag for verden. Samtidig kommer det kontrabeskjeder fra iranske tjenestemenn som indikerer at en amerikansk blokade av iranske havner vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, med påfølgende stenging av Hormuzstredet som konsekvens. Dette skjer etter en to uker lang våpenhvile som ble avtalt etter en angrepskrig fra USA og Israel mot Iran.

Iran åpner for skipstrafikk i Hormuzstredet, men usikkerhet vedvarerIran kunngjør en åpning for skipstrafikk i Hormuzstredet for perioden av våpenhvile med USA og Israel. Til tross for positive signaler, understreker amerikanske og norske aktører at blokaden av iranske havner består og at situasjonen er uavklart grunnet gjenværende forhandlinger og praktiske utfordringer.

Trump hevder uranavtale med Iran nær, men Iran avviserUSAs president Donald Trump gjentok under et møte i Phoenix at anriket uran fra Iran skal overføres til USA. Dette skjer få timer etter at Iran avviste en slik overføring som et alternativ. Trump uttrykte samtidig optimisme om en nær fredsavtale.

Angrepet på Iran - USAs blokade: - Kan vare i årevisUSAs blokade av iranske havner er lovlig, sier folkerettsekspert. Samtidig øker presset for å få på plass en fredsavtale.

Hormuzstredet åpent ifølge Iran, men usikkerhet gjenstårIrans utenriksminister hevder Hormuzstredet er åpent for kommersielle skip, men rederier og analytikere advarer om fortsatt usikkerhet knyttet til miner, sikkerhet og praktisk gjennomføring. Oljeprisen har falt etter Irans uttalelser, mens USA opprettholder sin blokade.

