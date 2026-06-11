Iran og USA fortsetter forhandlinger om fredsavtale

Iran har ennå ikke kunngjort en endelig beslutning om en fredsavtale med USA for å få slutt på krigen, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet. USAs president Donald Trump kunngjorde torsdag kveld at de to landene er enige om en avtale, men det er fortsatt usikkerhet omkring en slik avtale.

Iran har ennå ikke kunngjort en endelig beslutning om en fredsavtale med USA for å få slutt på krigen, ifølge en talsperson for det iranske utenriksdepartementet.

USAs president Donald Trump kunngjorde torsdag kveld at de to landene er enige om en avtale, og at denne vil bli undertegnet i løpet av få dager. Men en talsperson for det iranske utenriksdepartementet har uttalt at ingenting er endelig besluttet, og at situasjonen i Hormuzstredet er blitt mer usikker på grunn av USAs angrep.

Det statlige nyhetsbyrået Tasnim har også meldt at Trump har kunngjort at en avtale er like rundt hjørnet 38 ganger i løpet av de siste to månedene, og at enhver nyhet fra Trump rundt dette temaet bør behandles på samme måte som hans tidligere budskap





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