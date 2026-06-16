Iran og USA inngår intensjonsavtale - Israel avviser tilbaketrekking fra Libanon

Irans utenriksminister Abbas Araghchi hevder at Israel og Hizbollah er parter i den nye intensjonsavtalen mellom Iran og USA, og krever at israelske styrker trekker seg ut av Libanon. Israel avviser kravet. Avtalen innebærer tilsynelatende en 60 dagers forlengelse av våpenhvilen, med forhandlinger om en varig fredsavtale. Trump kritisiserer Israels angrep og foreslår at Syria kan ta over.

Iran anser Israel og Hizbollah som parter i avtalen med USA , ifølge Iran s utenriksminister Abbas Araghchi . Det er to parter i intensjonsavtalen - den ene er USA og Israel - og den andre er Iran og Hizbollah , understreker Iran s utenriksminister Abbas Araghchi .

Han fastslo at avtalen også innebærer at Israel må trekke sine soldater ut av Libanon, men Israel har avvist at dette er aktuelt. Utenriksministeren holdt en orientering for utenlandske diplomater tirsdag, som ble sendt på statlig iransk TV. Libanesiske Hizbollah er en nær alliert av Iran og har i årevis vært i krig med Israel. Krigen brøt ut igjen 2. mars, og siden er over 3700 mennesker drept i israelske angrep i Libanon, ifølge landets helsedepartement.

Araghchi menet at den viktigste saken i intensjonsavtalen er erklæringen om en umiddelbar og permanent slutt på krigen på alle fronter, inkludert Libanon. Han uttalte at uten at israelske styrker trekker seg tilbake fra territoriene de okkuperer under denne krigen, har ikke krigen blitt helt avsluttet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu fastslo på sin side kvelden før at Israel verken har planer om å trekke sine militærstyrker ut av Libanon, den palestinske Gazastripen eller Syria.

Meklingslandet Pakistan har tidligere sagt at avtalen legger opp til en avslutning av militære operasjoner. Mandag kunngjorde Iran og USA at de har inngått en intensjonsavtale - også kalt omforent memorandum (MoU). Målet er å avslutte krigen som USA og Israel startet mot Iran 28. februar. To dager senere brøt det på ny ut krig i Libanon da den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsens milits begynte å skyte raketter inn i Israel.

Hizbollah beskrev angrepene som gjengjeldelse for drapet på Irans øverste leder og som forsvarshandlinger etter et år med israelske brudd på våpenhvilen som ble inngått i den forrige krigen i 2024. Iran og USA inngikk en våpenhvile 8. april, og Iran har hele tiden krevd at våpenhvilen også må omfatte Libanon. Men Israel har siden trappet opp sine angrep, og invasjonsstyrkene rykker stadig lenger nord i Libanon. Intensjonsavtalen legger tilsynelatende opp til en 60 dagers forlengelse av våpenhvilen.

I denne perioden skal det forhandles om en varig fredsavtale. Etter at avtalen ble kunngjort mandag, sa Hizbollah at de hadde angrepet israelske okkupasjonsstyrker som prøvde å rykke framover sør i Libanon. Før dette ble det meldt om et nytt israelsk angrep mot en bil i Sør-Libanon. Araghchi advarte tirsdag at ethvert israelsk angrep på Libanon eller okkupasjon av områder vil regnes som et brudd på den midlertidige avtalen med USA.

Fra før er det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som tilsynelatende legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres i Sveits fredag. Ledere fra Iran og USA har allerede signert avtalen elektronisk. Selve avtaleteksten er foreløpig ikke offentlig kjent, og det er sprikende opplysninger fra partene om hva den inneholder. Tirsdag sa Araghchi at den offisielle signeringen skal finne sted snart.

Det iranske utenriksdepartementet opplyser at forhandlingsleder og leder for Irans nasjonalforsamling, Mohammad Baqer Qalibaf, skal signere på vegne av Iran. USAs visepresident JD Vance skal ifølge Iran representere Washington i Sveits. Vance møtte Qalibaf i Islamabad under de første og hittil eneste direkte samtalene mellom USA og Iran i april. Da USA og Israel gikk til krig i februar, ble det blant annet begrunnet med udokumenterte påstander om at Iran var nær ved å skaffe seg kjernevåpen.

Vance sier at en ny runde med forhandlinger med USA om en endelig avtale som også omfatter Irans atomprogram, starter trolig i Sveits på fredag. I den endelige avtalen vil beslutninger bli fatet om atomspørsmålene og opphevelsen av sanksjoner, sier utenriksministeren. Da det ble klart at USA og Iran var nær ved å signere en avtale, gjennomførte Israel i helgen nye angrep mot det israelerne beskrev som Hizbollah-mål i Beirut.

Over 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra israelske angrep i Libanon i vår, ifølge tall fra FN. USA president Donald Trump har gjentatte ganger kritisert Israels angrep mot Libanon. Under pressemøtet i forbindelse med G7-toppmøtet i Frankrike tirsdag uttrykte han skepsis til Israels strategi. Han foreslo også at nabolandet Syria, der fungerende president Ahmed al-Sharaa sliter med å stable landet på beina igjen etter nesten 15 år med krig, kan spille en rolle.

Han uttalte at hvis Israel ikke kan gjøre jobben uten å drepe alle andre, så kan al-Sharaa gjøre jobben, og la til at han har lagt fram forslaget for Israel





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