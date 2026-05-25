Iran og USA nærmer seg en intensjonsavtale, men er ikke nær ved å signere en avtale

Iran og USA er enige på flere punkter i en mulig intensjonsavtale om fred, men er ikke nær ved å signere en avtale, ifølge Irans utenriksdepartement. Iran forhandler dessuten om en slutt på krigen og diskuterer ikke atomspørsmål, påpeker Esmaeil Baghaei, talsperson for Irans utenriksdepartement.

Det er riktig å si at vi har sluttført en stor del av spørsmålene som er til diskusjon, sier talsperson Esmaeil Baghaei mandag. Vi har et rammeverk, men ingen kan si at signeringen av en avtale mellom USA og Iran er nær forstående, sier Baghaei til pressen i Teheran. Iran forhandler dessuten om en slutt på krigen og diskuterer ikke atomspørsmål, påpeker Baghaei.

Han sier at gjentatte endringer i posisjonene til USAs representanter har skapt problemer i arbeidet med å forhandle fram en avtale. Den mulige intensjonsavtalen med USA inneholder ingen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet, ifølge ham. Vi kommer ikke til å ta bompenger i Hormuzstredet, sa Baghaei, samtidig som han påpeker at kontrollen over stredet 'tilhører kystlandene'. Det er normalt at tjenester som tilbys, har en pris, men det skal ikke fremstå som bompenger, sa han videre.

Pakistans forsvarssjef Asim Munir var i Teheran for å møte Irans president Masoud Pezeshkian og landets mektige parlamentsleder Mohamed Baqer Qalibaf. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa han håper landet kan være vertskap for en ny runde fredssamtaler 'veldig snart'.





USA og Iran kan være nær avtale – Iran skal ha sendt nytt forslagIran og USA nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager og en avtale som kan åpne for videre forhandlinger, erfarer Financial Times.

USA-president: Iran-avtale er forhandlet fram, Hormuzstredet gjenåpnes, men kontroversialDonald Trump sier at en avtale mellom Iran og USA er forhandlet fram, og at Hormuzstredet kommer til å gjenåpnes. Men ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars, vil Hormuzstredet forbli under iransk kontroll. Trump har også snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere arabiske ledere.

USA: Våpensalg til Taiwan satt på vent på grunn av Iran-krigenDonald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå det er på grunn av konflikten med Iran.

Axios: USA og Iran enige om å åpne HormuzstredetAvtalen som Iran og USA skal være nær ved å signere inneholder blant annet at våpenhvilen blir forlenget med 60 dager og at Hormuzstredet blir gjenåpnet, ifølge Axios.

