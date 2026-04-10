Iran publiserer kart over alternative skipsruter i Hormuzstredet

Revolusjonsgarden i Iran har offentliggjort kart som viser alternative skipsruter gjennom Hormuzstredet , med mål om å veilede skip gjennom farvann fri for potensielle miner. Denne utgivelsen kommer i en periode hvor skipsfarten i stredet har vært sterkt begrenset som følge av den pågående konflikten. Mange oljetankere og andre skip har vært nødt til å vente på å kunne seile gjennom Hormuzstredet , en kritisk åre for global energitransport.

Kartene, publisert av både det halvoffisielle nyhetsbyrået ISNA og Tasnim, som antas å være tilknyttet Revolusjonsgarden, viser en tydelig definert «faresone» på farsi, som dekker store deler av den tradisjonelle skipsruten. Dette indikerer at skip anbefales å benytte en nordligere rute, nærmere Irans fastland, spesielt nær Larak-øya, en rute som allerede har vært i bruk av enkelte skip under krigen. Kartene er datert fra 28. februar til 9. april, og det er usikkert om Revolusjonsgarden har utplassert nye miner siden denne perioden. Situasjonen er ytterligere komplisert av den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA, Israel og Iran, der gjenåpningen av Hormuzstredet er en sentral betingelse. \Til tross for våpenhvileavtalen, advarer iranske havnemyndigheter om at skip må samordne sin seilas med Revolusjonsgarden før de krysser stredet, ifølge flere statlige medier. Dette understreker Irans fortsatte kontroll over farvannet og de potensielle sikkerhetsrisikoene. Hormuzstredet er en ekstremt viktig skipsvei, hvor omtrent en femtedel av verdens olje vanligvis passerer. Stredet fungerer som en livsviktig forbindelse mellom Persiabukta og Indiahavet, og videre ut i verdenshavene. Iran stengte stredet etter at USA og Israel gjennomførte militære angrep mot landet. Selv om våpenhvileavtalen skulle åpne stredet igjen, meldte det iranske nyhetsbyrået Fars at skipsfarten igjen var stanset i protest mot Israels fortsatte angrep mot Libanon. Bare to skip har passert Hormuz siden våpenhvilen trådte i kraft, noe som illustrerer de vedvarende utfordringene. Den amerikanske presidenten, Donald Trump, har uttalt at amerikanske krigsskip og soldater vil forbli utplassert rundt Iran inntil en «ordentlig avtale» er på plass. Han understreket også at Iran ikke vil kunne utvikle atomvåpen, og at Hormuzstredet vil være «ÅPENT OG TRYGT».\Disse hendelsene viser en kompleks geopolitisk situasjon hvor sikkerheten til skipsfarten er direkte knyttet til politiske forhold og militære spenninger i regionen. Utgivelsen av kartene kan ses som et forsøk på å stabilisere situasjonen, eller i det minste å tilby retningslinjer for skip som ønsker å krysse stredet. Samtidig understreker advarslene fra iranske myndigheter behovet for forsiktighet og samarbeid. Den vedvarende tilstedeværelsen av amerikanske styrker, i kombinasjon med de ulike aktørenes uttalelser og handlinger, skaper en situasjon preget av usikkerhet og potensiell risiko. Det er åpenbart at gjenåpningen av Hormuzstredet og opprettholdelsen av sikkerheten i farvannet er avgjørende for global økonomi og geopolitisk stabilitet. Overvåkingen av situasjonen og utviklingen av en permanent løsning vil være viktig for å sikre en trygg og stabil skipsfart i fremtiden. Det er også viktig å merke seg at kun to skip har passert stredet siden våpenhvilen ble inngått, noe som illustrerer de vedvarende utfordringene og kompleksiteten i situasjonen





