Iran sende droner mot kommersielle skip i Hormuzstredet - USA nedkjemper trusselen

Iran sending multiple drones towards commercial vessels in the Strait of Hormuz, prompting US forces to shoot them down, ensuring the vital shipping lane remains open amid rising tensions.

Ifredag advarte USA s president Donald Trump Iran mot å sende flere droner mot skip som ville seile gjennom Hormuzstredet. Iran har i praksis holdt Hormuzstredet stengt siden USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. februar.

En midlertidig våpenhvile trådte i kraft mellom USA, Iran og Israel 8. april. USA innførte senere en militær blokade av Irans havner. Siden har begge partene hevdet at de kontrollerer det viktige stredet som forbinder Persiabukta med Indiahavet. Før krigen startet, passerte en femdel av verdens olje dette sundet.

Natt til torsdag varslet Iran stengning av stredet og sa at dette omfatter oljetankere og handelsskip. Ethvert fartøy som prøver å ta seg gjennom stredet, blir angrepet, sa Iran





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