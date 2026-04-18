Iran stenger Hormuzstredet på nytt etter skipsskyting; USA forbereder beslagleggelse av iranske tankskip

Iran har igjen stengt det strategisk viktige Hormuzstredet etter at to skip skal ha blitt beskutt av iranske revolusjonsgarde-båter. Hendelsen, som skjer kort tid etter en varslet åpning for kommersiell trafikk, eskalerer spenningen i Midtøsten. USA forbereder seg på å borde og beslaglegge iranske oljetankere som svar.

Lørdag formiddag besluttet Iran å stenge Hormuzstredet på nytt, en avgjørelse som har store implikasjoner for internasjonal skipsfart og den globale energiforsyningen. Stengingen kommer i kjølvannet av rapporter om at to skip ble beskutt av båter tilhørende den iranske revolusjonsgarden, ifølge den britiske maritime sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Heldigvis skal mannskapet om bord på de berørte skipene ikke ha kommet til skade. Angrepet fant sted uten forvarsel, omtrent 37 kilometer nordøst for Oman.

Denne utviklingen skjer bare én dag etter at Irans utenriksminister uttalte at stredet var fullt åpent for kommersiell trafikk. Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad uttrykker ingen overraskelse over Irans handlinger og mener avgjørelsen tjener landets strategiske interesser. Han peker på at Iran nå kan hevde at det er USAs feil at stredet er stengt, ettersom Iran åpnet opp, men USA ikke fulgte opp.

Irans revolusjonsgarde har i en uttalelse advart om at skip som nærmer seg Hormuzstredet vil bli ansett som fiendtlige og potensielle mål. Forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, bekrefter at Hormuzstredet er Irans viktigste maktmiddel. Han understreker at det var usannsynlig at Iran ville gi opp denne fordelen. Strømmen tror at både Iran og USA vil gjøre sitt ytterste for å holde stredet stengt for å forbedre sin forhandlingsposisjon. USA hadde tidligere innført en blokade av stredet for å ramme iransk eksport økonomisk. Spørsmålet blir nå hvem av landene som kan holde ut lengst, og Strømmen frykter at Iran vil lykkes lengst fordi de har alt å tape og derfor vil bruke alle tilgjengelige midler for å unngå nederlag.

Iran satser på at presset på USA og president Trump vil øke over tid, og at USA har mer å tape på å forlenge konflikten enn Iran. USAs tidligere handlinger har potensielt svekket landets ressurser for en ny runde med konfrontasjon, noe Iran er fullt klar over og bruker som en forhandlingsbrikke.

Som en direkte reaksjon på disse hendelsene, rapporterer Wall Street Journal, med henvisning til anonyme kilder i det amerikanske forsvaret, at USA forbereder seg på å borde iranske oljetankere og beslaglegge kommersielle skip i internasjonale farvann de kommende dagene. Denne utvidelsen av blokaden, som startet forrige uke med 23 skip som allerede har adlydt ordre om å returnere til iranske havner, vil gi USA mulighet til å ta kontroll over fartøy knyttet til Iran globalt. General Dan Caine har uttalt at USA aktivt vil forfølge ethvert iransk-flagget fartøy eller fartøy som gir materiell støtte til Iran.

Samtidig hersker det usikkerhet rundt våpenhvilen som varer frem til onsdag. Trump har antydet at han ikke vil forlenge den dersom forhandlingene ikke gir resultater, noe som kan føre til en fornyet blokade og militære aksjoner. Midtøsten-ekspert Tuastad er likevel optimistisk med tanke på en forlengelse av våpenhvilen, og mener at problemene i Hormuzstredet er mindre kritiske enn de uløste spørsmålene rundt Irans atomprogram. Forhandlingene dreier seg primært om Irans atomprogram, der USA krever fjerning av uran fra iranske anlegg. Trump har uttalt at avtalen er nært forestående, og til tross for lørdagens hendelser fortsetter kommunikasjonen mellom landene.

Norsk Rederiforbund følger situasjonen tett og rapporterer om stor usikkerhet blant rederiene og deres mannskap i den ustabile regionen





