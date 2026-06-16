Iran-treneren raser etter kaotisk avreise

Irans landslag ble sendt rett fra stadion til flyplassen etter 2-2-kampen mot New Zealand, uten mulighet til restitusjon. Både stjernespiss Taremi og trener Ghalenoei kritiserer behandlingen og ber FIFA om hjelp.

Iran s fotballandslag har havnet i en ny kontrovers etter at de ble beordret til å forlate SoFi Stadium bare to timer og syv minutter etter kampslutt i 2-2-kampen mot New Zealand.

Stjernespissen Mehdi Taremi, hovedtrener Amir Ghalenoei og flere spillere er rasende over behandlingen de har fått, ifølge The Athletic. Laget ble fraktet direkte til flyplassen og satte kursen mot Mexico kun en time senere, uten mulighet til å gjennomføre en planlagt restitusjonsøkt i Los Angeles. - Vi vet ikke hvorfor de sender oss tilbake, for å være ærlig. Det virker veldig rart.

Det virker som om andre planlegger for oss, sier Ghalenoei gjennom en tolk. Han beskriver situasjonen som den mest undertrykte i hele VM. Iran har slitt med en rekke problemer i oppkjøringen til mesterskapet, inkludert visumutfordringer for elleve ansatte som ble nektet innreise til USA. Taremi understreker at alt er som en katastrofe for laget.

- Det er ikke bra for fotballen, for i et VM må man forberede seg godt til neste kamp. Men vi har ikke den støtten, og jeg tror FIFA må hjelpe oss mer enn dette, sier han. FIFA-president Gianni Infantino besøkte garderoben etter kampen og uttrykte forståelse, men Taremi håper på handling. - Han vil selvsagt prøve å hjelpe oss, men det handler om andre ting også. Alle vet det. Jeg trenger ikke å nevne det, avslutter han





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