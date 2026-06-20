Iran truer med bompenger på Hormuzstredet

Irans myndighet for Persiabuktens stred (PGSA) har i et nytt dokument skrevet at landet forbeholder seg retten til å innføre avgifter på skipstrafikk ved Hormuzstredet.

Iran s myndighet for Persiabuktens stred (PGSA) har i et nytt dokument skrevet at landet forbeholder seg retten til å innføre avgifter på skipstrafikk ved Hormuzstredet .

Dette er et stort spørsmål knyttet til den endelige avtalen mellom USA og Iran. I intensjonsavtalen ble det opplyst at Iran må tillate trafikk gjennom Hormuzstredet, slik at man kommer tilbake til nivåene før krigen startet. Innføring av forsikringsavgifter vil bekrefte frykten i shippingbransjen om at Iran forsøker å etablere et nytt regime for Hormuzstredet som tvinger skip til å betale for å bruke det.

Rederiforbundet har ingen informasjon om at noen av de norske-tilknyttede skipene som ligger innenfor Hormuzstredet er på vei ut. Bestillingene av nye tankskip har skutt fart, og årets volum har allerede passert hele fjoråret. John Fredriksen er blant rederne med store bestillinger på vei. Det er fortsatt detaljer som må ferdigstilles, og dette skal gjøres i samråd med landene i regionen





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