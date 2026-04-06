Iran truer med å stenge Bab al-Mandeb-stredet etter USA-trusler

En høytstående iransk tjenestemann truer med å stenge Bab al-Mandeb-stredet, en kritisk sjøvei, som svar på det han anser som amerikanske «feil». Trusselen kommer samtidig med økende spenninger i regionen og etter en trussel fra tidligere president Donald Trump.

Ali Akbar Velayati, som er rådgiver for Mojtaba Khamenei, Irans nye øverste leder, uttalte seg via X, tidligere kjent som Twitter, og sammenlignet situasjonen i Bab al-Mandeb-stredet med den i Hormuz-stredet, en annen strategisk viktig vannvei. Iran har tidligere demonstrert sin evne til å stenge Hormuz-stredet, noe som har hatt betydelige konsekvenser for verdens energimarkeder. Dette trekket førte til en umiddelbar økning i oljeprisene og resulterte i høyere bensinpriser i USA, hvor prisen oversteg fire dollar per gallon. Velayatis uttalelse indikerer at Iran er villig til å benytte seg av lignende taktikk for å beskytte sine interesser og reagere på det han ser på som aggresjon fra USA. Han advarte Det hvite hus om at de ved å gjenta sine feil, ville oppdage at global energi- og handel kan forstyrres med et enkelt «trekk». \Bab al-Mandeb-stredet, som ligger mellom Jemen og det afrikanske kontinentet, er en livsviktig smal passasje som forbinder Rødehavet med resten av verden. Denne vannveien er avgjørende for verdenshandelen, og millioner av fat olje og andre produkter passerer gjennom den hver dag. Ifølge amerikanske myndigheter er det rundt 4,1 millioner fat oljeprodukter som passerer gjennom stredet daglig. Stredet er strategisk viktig og har en enorm innvirkning på global energiforsyning og handelsruter. Selv om Iran ikke grenser direkte til Bab al-Mandeb-stredet, har landet sterke bånd med Houthi-militsen i Jemen. Houthiene, som har mottatt støtte fra Iran, har tidligere angrepet skip knyttet til Israel i Rødehavet. Disse angrepene har bidratt til å øke spenningen i regionen og skapt bekymring for stabiliteten i internasjonal skipsfart. I slutten av mars begynte Houthi-militsen også å skyte missiler mot militære mål i Israel, noe som ytterligere eskalerte konflikten. \Trusselen fra Velayati kom bare timer etter at tidligere president Donald Trump igjen truet med å bombe iranske kraftverk og broer. Denne verbale konfrontasjonen fra Trump kan sees på som en eskalering av retorikken mellom USA og Iran. Trumps uttalelser om å angripe iranske infrastrukturmål har en betydelig innvirkning på den politiske dynamikken i regionen. Velayatis trussel om å stenge Bab al-Mandeb-stredet, kombinert med Houthi-militsens aktiviteter og Trumps uttalelser, skaper en svært farlig og ustabil situasjon. Det er en klar indikasjon på at den allerede anspente situasjonen kan forverres. Markedene følger nøye med, bekymret for mulige konsekvenser for oljeforsyning og global handel. De geopolitiske spenningene i regionen er høye, og alle involverte aktører er nødt til å vurdere konsekvensene av sine handlinger





