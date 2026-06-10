Iran truer med å stoppe Pride-kamp under VM

Irans idrettsminister varsler at laget vil trekke seg fra kampen mot Egypt dersom uoffisielle flagg eller LHBT-symboler vises på tribunen.

Det iranske fotballandslaget har mottatt en klar beskjed fra Teheran før VM i USA, Canada og Mexico. Idrettsminister Ahmad Donyamali har overfor iranske medier gjort det kjent at lagledelsen vil stoppe kampen dersom det vises uoffisielle flagg på tribunen eller fremmes tilrop mot det iranske regimet.

Uttalelsen kommer i forkant av Irans siste gruppespillkamp mot Egypt i Seattle den 26. juni, en kamp som lokale arrangører har utpekt som en Pride-kamp for å falle sammen med byens årlige Pride-feiring. Dette har skapt sterke reaksjoner i Iran, hvor LHBT-rettigheter er et svært sensitivt tema.

Donyamali understreket at de har fått forsikringer fra FIFA om at ingen forstyrrende hendelser vil finne sted på stadion, men han gjorde det samtidig klart at Iran er beredt til å handle om nødvendig. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har både det iranske og egyptiske fotballforbundet formelt bedt FIFA om å forhindre såkalte LHBT-effekter under kampen, som en regnbuearmbind eller Pride-flagg.

FIFA har foreløpig ikke offentliggjort noen avgjørelse, men det antas at forbundet vil forsøke å balansere hensynet til LHBT-inkludering med Irans strenge lover. Den iranske troppen har hatt en krevende oppkjøring til mesterskapet. Laget, som har base i Tijuana i Mexico, har slitt med visumproblemer for spillerne og ledere, noe som gjorde at flere måtte vente i ukevis før de fikk innreise til USA. I tillegg har FIFA trukket tilbake Irans billettildeling til kampene, noe som har skapt ekstra logistikkutfordringer.

Laget vil kun reise inn i USA dagen før hver kamp og må forlate landet umiddelbart etter kampslutt. Dette er en uvanlig ordning som understreker de politiske spenningene mellom Iran og USA. Forholdet mellom de to landene har vært anstrengt i flere tiår, og VM-deltakelsen har blitt sett på som en mulighet for Iran til å vise frem sin idrettslige styrke, men også som en arena for politisk symbolikk.

Irans president Ebrahim Raisi har tidligere oppfordret laget til å være en ambassadør for iransk kultur og motstå vestlig påvirkning. VM starter torsdag, og Iran skal spille sin åpningskamp mot New Zealand i Los Angeles 15. juni. Deretter møter de Belgia på samme arena 21. juni, før den omdiskuterte kampen mot Egypt. For det iranske laget handler mesterskapet ikke bare om sport, men også om å håndtere politisk press og internasjonal oppmerksomhet.

De iranske spillerne har tidligere vært involvert i kontroverser, blant annet da flere nektet å synge nasjonalsangen under VM i Qatar i 2022 i solidaritet med demonstrantene i hjemlandet. Denne gangen har forbundet forsøkt å unngå lignende episoder ved å pålegge spillerne strenge retningslinjer for oppførsel. Samtidig har internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner kritisert Irans deltakelse i mesterskapet, og hevdet at regimet bruker idretten til å legitimere sitt styre.

FIFA står overfor en vanskelig balansegang: å tilrettelegge for en inkluderende Pride-kamp samtidig som man må respektere Irans lover og forhindre politiske protester. Uansett hva som skjer, vil kampen i Seattle bli fulgt med argusøyne av både fotballverdenen og politiske observatører





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran FIFA VM Pride Fotball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USAs angrep på Iran var svar på nedskyting av Apache-helikopterUSAs angrep på Iran var et svar på nedskytingen av et militært amerikansk Apache-helikopter, ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Iran meldte at situasjonen nå er rolig igjen, men Irans utenriksminister advart om at landet ikke vil la angrep eller trusler gå ubesvart. Eksplosjoner ble meldt fra flere steder i Iran, og amerikanske styrker påstod at de hadde angrepet en rekke iranske luftforsvars- og radarsystemer rundt Hormuzstredet. Det ble også meldt at et Apache-helikopter styrtet ved Hormuzstredet mandag, men det er uklart om det skyldtes nedskyting eller andre årsaker.

Read more »

Slår Trump-alarm: – Ikke friskDen amerikanske presidenten kaller Irans militære et komplett og totalt kaos.

Read more »

Trump truer med nye angrep mot IranTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Trump truer med nye angrep etter USAs og Irans mutuelle angrep i MidtøstenUSAs president Donald Trump har utstedt nye trusler mot Iran, etter at landene i natt til onsdag bombet hverandre i Midtøsten. Trump hevder at Irans militær er fullstendig slått, og sier at Iran nå må betale prisen. Iran har ifølge rapportene svart med missiler og droner mot amerikanske mål i regionen, men en amerikansk tjenesteperson sier at nesten alle ble avskårt uten skader på amerikansk personell.

Read more »