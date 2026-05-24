Iran–US agreement near closure, Hormuz strait to reopen, concerns over deal's collapse

Avtalen som Iran og USA skal være nær ved å signere inneholder blant annet at våpenhvilen blir forlenget med 60 dager og at Hormuzstredet blir gjenåpnet, ifølge Axios.

Ifølge nyhetsstedet Axios er åpning av Hormuzstredet et av punktene i avtalen mellom USA og Iran som er nær forestående. USAs president Donald Trump sa lørdag at en avtale mellom Iran og USA i stor grad er forhandlet fram og skulle bli kunngjort i løpet av kort tid. Ifølge en ikke-navngitt amerikansk embetsmann inneholder avtalen en 60 dagers utvidelse av våpenhvilen som kan bli forlengt.

I løpet av denne perioden vil Hormuzstredet være åpent, og Iran godtar å rydde stredet for utplasserte miner. I bytte opphever USA blokaden av iranske havner og utsteder sanksjonsfritak for å tillate Iran å selge olje fritt. En kilde med innsikt i forhandlingene advarer om at det kan dukke opp problemer i siste liten – og at dette ikke er første gang en avtale er sagt å være nær forestående.

Ifølge en kilde som snakket med nyhetsbyrået AP vil en avtale inneholde en offisiell slutt på krigen, etterfulgt av to måneders samtaler om Irans atomprogram. Trump gjorde det tidligere lørdag kjent for CBS News at spørsmålet om Irans høyanrikede uran må være med – og innholdet må være tilfredsstillende. Men USA og Iran ga ulike opplysninger om hvorvidt atomprogrammet og Irans høyanrikede uran skulle være med – og innholdet i en avtale





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran–US Diplomatic Deal US–Iran Relations Hormuz Strait Iranian Oil Ban Iranian Nuclear Program Problem With The Agreement Possible Issues In Last Minute Could Fail Due To Iran's Hardline On Nuclear P

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rubio på Nato-møtet: Vil ta opp Trumps misnøye med manglende Iran-støtteUSAs utenriksminister Marco Rubio vil bruke Nato-møtet i Helsingborg til å diskutere det han kaller alliertes manglende støtte til USAs krig mot Iran.

Read more »

Nær 4500 er allerede i streik i hotell- og restaurantbransjenOver 4400 members of the hotel and restaurant sector are on strike, and more may join the action if Fellesforbundet and Virke fail to reach an agreement by midnight on Saturday night.

Read more »

Trump: 'Blow them to kingdom come', Just-before-60-day-omnibus-bill-voteDonald Trump stated that the odds of a ceasefire extension and the signing of an agreement to lift the sanctions against Iran are the same as Washington,

Read more »

USA og Iran kan være nær avtale – Iran skal ha sendt nytt forslagIran og USA nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager og en avtale som kan åpne for videre forhandlinger, erfarer Financial Times.

Read more »

President Trump confirms discussions on reopening Hormuz strait and Iran’s nuclear program, as talks progressThe American president mentioned conversations with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Arab leaders, and the Iranian nuclear program.

Read more »