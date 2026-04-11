Iran vs. Trump: Hormuz-stredet som Irans atomvåpen og Isalill Kolpus' exit fra 'Nytt på nytt'

USA og Iran befinner seg i en kompleks maktkamp hvor kontroll over Hormuz-stredet og oljeprisen er sentralt. Samtidig forlater Isalill Kolpus 'Nytt på nytt' etter tre år.

Iran har en annen type atomvåpen enn det man kanskje først tenker på, Hormuz-stredet. Ved å kontrollere denne strategiske vannveien, kontrollerer de oljeprisen og setter press på USA. Dette gir Iran en unik maktposisjon i forhandlinger, spesielt i møte med en president som Donald Trump , kjent for sin aggressive tilnærming. Trump , med sin bakgrunn som eiendomsmekler og bruk av mafiametoder, ser ut til å møte en uventet motstand i Iran .

Han stoler på rå makt og trusler, men i dette tilfellet er hans metoder ikke effektive. Han møter en stolt nasjonal kultur med tusen år gammel historie og et regime som har overlevd nesten 50 år med sanksjoner. Denne kombinasjonen gjør at Trump ikke kan diktere betingelsene slik han er vant med, og han ser ut til å være i ferd med å tape kampen om makt og innflytelse i regionen.\Trumps overmot og manglende kunnskap fører til at han feilberegner styrkeforholdet. Spørsmålet blir hvem som egentlig er sterkest, den som gir mest juling eller den som tåler mest juling? Dette minner om boksekampen mellom Muhammed Ali og George Foreman i Kinshasa i 1974, kjent som «The Rumble in the Jungle». Foreman, som den sterke angriperen, slet seg ut på å slå, mens Ali, den dansende gasellen, sparte krefter og vant. På samme måte er Iran i en posisjon hvor de kan tåle press og sanksjoner, mens Trump må bruke krefter på å forhandle og unngå en eskalering av konflikten. Trump vil helst unngå en ny oljekrise, en langvarig krig og tap av støtte hjemme. Han ser ut til å være i ferd med å innse at han ikke kan tvinge gjennom sine krav, og at Iran sitter med de beste kortene på hånden.\I andre nyheter har Isalill Kolpus valgt å avslutte sin rolle i «Nytt på nytt». Etter tre år som arvtager etter Pernille Sørensen, har hun bestemt seg for å fokusere på andre prosjekter. Kolpus har markert seg med sin mørke humor og skarpe stikk, samt sin tydelige samiske bakgrunn. Hun har også skrevet boka «Hvem brente John Savio?», som handler om den samiske kunstneren og hennes egen familie. Kolpus har overrasket og levert hele veien, og hennes avgang vil nok merkes. Kolpus har vært en viktig stemme i programmet, og hennes avgjørelse om å gi seg vil gi rom for en ny personlighet i programmet. Bård Tufte Johansen uttrykker både støtte og spenning for hva Kolpus skal finne på videre, selv om han også spøker med at han kanskje vil snakke det ned. Kolpus sin avgang markerer et skifte i programmet, og det blir spennende å se hvem som tar over hennes plass





Revolusjonsgarden i Iran publiserer kart over alternative skipsleier i HormuzstredetDen iranske Revolusjonsgarden har publisert kart som viser alternative skipsleier i Hormuzstredet for å unngå minelagte områder. Dette kommer etter at krigen i praksis har stengt farvannet, og gjenåpning er en del av en midlertidig våpenhvileavtale mellom USA, Israel og Iran. President Trump uttaler at amerikanske styrker vil forbli utplassert.

Trump og Iran enige om våpenhvile: Ambassadør uttrykker skepsisEn våpenhvile mellom USA og Iran er avtalt, men Irans representant i Norge, Alireza Jahangiri, uttrykker skepsis. Han mener USA forsøkte å skremme Iran med trusler, men nådde ikke frem. Detaljene i avtalen er uklare, og tilliten til USA er lav. Jahangiri anklager USA og Israel for å ha startet en ulovlig krig.

Trump tapte krigen i Iran: Krigshistoriker slakter Trumps handlingerDonald Trumps uttalelser om en sivilisasjons undergang utløste global spekulasjon. Krigshistoriker Timothy Snyder mener Trump led et totalt nederlag på flere fronter etter den skjør våpenhvilen med Iran.

Trumps Iran-uttalelser: Historiker kaller det et totalt nederlagDonald Trumps uttalelser om en hel sivilisasjons undergang utløste global spekulasjon. Krigshistoriker Timothy Snyder mener Trump tapte på alle fronter etter den skjør våpenhvilen i Iran. Snyder kritiserer også Trumps bruk av folkemordretorikk.

Iran har lagt ut kart for trygg seilas i HormuzstredetRevolusjonsgarden i Iran har lagt ut kart som viser alternative skipsleier i Hormuzstredet, slik at skip kan unngå minelagte områder.

Morgan Stanley: Ingen tankskip gjennom Hormuz torsdagFaktisk er det færre tankskip som seiler gjennom den kritiske flaskehalsen nå enn før våpenhvileavtalen ble inngått, ifølge storbanken.

