Due to security concerns, President Mehdi Taj shared Iran's ten conditions for participation, including respect for flies and High Security in hotel and stadiums

Irans fotballforbund sa lørdag at herrelandslaget vil delta i VM i sommer, men krever at vertene godtar vilkårene deres etter krigen i Midtøsten. Kravene etterfølges av en nektelse for innreise til den iranske forbundslederen sist måned.

Med krigen i Midtøsten er Irans deltakelse i VM, mellom 11. juni og 19. juli, omgitt av usikkerhet. Presidenten i det iranske fotballforbundet (FFIRI), Mehdi Taj, sa til statlig TV at Teheran har ten vilkår for å delta, som inkluderer visum, respekt for landslagsstaben, lagets flagg, nasjonalsangen og krav om høy sikkerhet på flyplasser, hoteller og reiser til stadionene.

USAs utenriksminister Marco Rubio har advart om at USA kan nekte innreise til medlemmer av den iranske delegasjonen med tilknytning til IRGC, som landet også stemplet som en terrororganisasjon





