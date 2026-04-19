Irans «myggflåte» utgjør økende trussel i Hormuzstredet

Irans revolusjonsgardes bruk av små, raske båter og droner skaper bekymring for sikkerheten i Hormuzstredet, en kritisk transportåre for global energi. Til tross for amerikanske påstander om å ha svekket Irans marine, fortsetter spenningene å øke i regionen.

Kapteinen på et av skipene rapporterte lørdag at fartøyet ble oppsøkt av to væpnede båter tilhørende Iran s revolusjonsgarde som nærmet seg raskt. Denne hendelsen fant sted etter en anspent radioveksling, hvor USA hevdet at to amerikanske jagere hadde krysset Hormuzstredet den 11. april. Iran har delt opptak av det de beskriver som en «siste advarsel» til et fartøy.

Nyhetsbildet har nylig fokusert på Irans såkalte «skjulte» våpen, en «myggflåte» bestående av små, raske og smidige båter, som opererer i farvannet rundt Hormuzstredet. Disse båtene utgjør en sentral del av de iranske marinestyrkene utplassert av landets revolusjonsgarde, en enhet som opererer separat fra den ordinære iranske marinen. Et bilde delt av Irans revolusjonsgarde i januar 2023 viser missiler som avfyres fra en slik mindre båt under en iransk marineøvelse i Persiabukta, noe som understreker disse fartøyenes militære kapasitet.

Avisen fremhever disse båtene, og spesielt dronene og missilene som kan avfyres fra dem eller fra kamuflerte steder på land, som «den største trusselen som har hindret skipstrafikk gjennom Hormuzstredet». Eksperter beskriver Irans revolusjonsgardes marine som mer lik en geriljastyrke til sjøs, som Sat Golkar, professor i statsvitenskap ved University of Tennessee i Chattanooga, forklarer til The New York Times. I stedet for å basere seg på store krigsskip og konvensjonelle sjøslag, satser de på raske «hit-and-run»-angrep.

Båtene karakteriseres som «for små» til å bli fanget opp av satellittbilder, og skal ifølge analytikere fortøyes i huler langs den steinete iranske kystlinjen. Deres evne til å rykke ut på kort varsel gjør dem til en betydelig trussel mot både kommersielle skip og andre fartøy i Persiabukta og Hormuzstredet. Admiral Gary Roughead, en pensjonert sjef for US Naval Operations, beskriver dem som en «forstyrrende kraft».

Hormuzstredet er av massiv betydning for global energi, da omtrent en femtedel av verdens olje og gass passerer gjennom denne flaskehalsen mellom Oman og Iran. Til tross for en midlertidig våpenhvile som utløper kommende onsdag, har minst 20 fartøy blitt angrepet, ifølge FNs internasjonale sjøfartsbyrå. Iran har sjelden tatt på seg ansvaret for disse angrepene, som analytikere tilskriver droner sannsynligvis avfyrt fra mobile utskytingsramper på land, og som etterlater svake, vanskelige spor.

Som et mottiltak innførte USA en blokade av iranske havner forrige mandag for å hindre skipstrafikk tilknyttet Iran. Iran har på sin side advart om at ingen havner i Omanbukta eller Persiabukta vil være trygge dersom iranske havner blir truet. USAs president, Donald Trump, har hevdet at Irans marine er «utslettet» under amerikansk krigføring, med påstander om at 158 iranske fartøy ligger på havets bunn, og at kun et lite antall hurtiggående angrepsfartøy gjenstår. Han har uttalt at ethvert slikt skip som nærmer seg blokaden vil bli «eliminert umiddelbart».

I en annen, urelatert nyhetshendelse, har det oppstått en «uvanlig ordveksling» mellom Donald Trump og pave Leo, som kommentator Marie Simonsen tolker som et resultat av «hardt press på hjemmebane» fra Trumps side.

Irans utenriksminister, Abbas Araghchi, kunngjorde fredag at Hormuzstredet vil bli åpnet for kommersiell ferdsel så lenge våpenhvilen med USA og Israel opprettholdes. Stredet har i stor grad vært stengt etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar, noe som førte til at Iran så godt som stengte stredet for trafikk. Cirka 20 prosent av verdens olje og flytende naturgass passerer gjennom dette strategisk viktige stredet.





