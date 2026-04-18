Iransk toppolitiker refser Trump, truer med å stenge Hormuzstredet

Mohammad Bagher Ghalibaf, en fremtredende iransk politiker, har rettet skarp kritikk mot USAs president Donald Trump på X (tidligere Twitter). Ghalibaf anklager Trump for å komme med en rekke usannheter og advarer om at Iran vil vurdere å stenge Hormuzstredet på nytt dersom en blokade fra amerikansk og israelsk side vedvarer.

Mohammad Bagher Ghalibaf, en sentral skikkelse i iransk politikk, har gått kraftig ut mot USAs president Donald Trump via plattformen X, tidligere kjent som Twitter. Ghalibaf hevder at Trump innenfor et tidsrom på bare en time fremsatte hele syv påstander, og at samtlige av disse var usanne.

Han uttrykker skepsis til den amerikanske administrasjonens strategier, og fastslår at tidligere løgner ikke har ført til seier, og at lignende taktikk heller ikke vil resultere i fremgang i eventuelle forhandlinger. Dette er en klar indikasjon på den dype mistilliten og den spente relasjonen mellom Iran og USA som preger regionen. Ghalibaf viderefører sin advarsel ved å antyde at Iran kan komme til å stenge Hormuzstredet igjen dersom den eksisterende blokaden opprettholdes. Han presiserer at fremtidig ferdsel gjennom dette strategisk viktige farvannet vil være avhengig av Irans godkjennelse. Med andre ord, vil beslutningen om å holde stredet åpent eller stengt, tas på bakken og ikke gjennom diskusjoner på sosiale medier, understreker Ghalibaf. Denne uttalelsen understreker Irans evne og vilje til å bruke Hormuzstredet som et geopolitisk virkemiddel i konflikten med USA og Israel. Det er viktig å merke seg at Hormuzstredet er en av verdens mest kritiske sjøfartsruter for energi, og en stenging kan ha vidtrekkende globale konsekvenser for olje- og gassmarkedene. Situasjonen rundt Hormuzstredet har vært preget av ustabilitet. Nylig kunngjorde Irans utenriksminister, Abbas Araghchi, at stredet skulle åpnes for kommersiell trafikk under den gjenværende perioden av våpenhvilen med USA og Israel. Denne åpningen var ment å lette på spenningene. Imidlertid fastholder USAs president Donald Trump at den amerikanske blokaden av iranske havner vil forbli uendret inntil en avtale med Iran er fullstendig og "100 prosent klar". Hormuzstredet har i stor grad vært utilgjengelig for skipstrafikk etter at USA og Israel innledet militære aksjoner mot Iran tidlig i februar, noe som førte til at Iran i praksis stengte stredet. Omtrent en femtedel av verdens olje- og flytende naturgassforsyninger passerer gjennom dette kritiske stredet. En stenging kan dermed potensielt forsinke renteøkninger i Norge, som påpekt av økonomer, grunnet global økonomisk ustabilitet. Den stadige pendlingen mellom åpning og trusler om stenging skaper en uforutsigbarhet som påvirker den internasjonale energisikkerheten





Europa står overfor alvorlig drivstoffmangel: Hormuzstredet kritisk for energiforsyningenDet Internasjonale Energibyrået (IEA) advarer om en potensiell global energikrise dersom Hormuzstredet ikke gjenåpnes for fri trafikk. Europa kan stå overfor betydelige kutt i flytrafikken innen kort tid grunnet mangel på flydrivstoff. EU jobber aktivt med tiltak for å sikre energiforsyningen og maksimere produksjonen ved egne raffinerier.

Norsk mineryddingsteknologi kan bli løsningen i HormuzstredetNorge besitter avansert teknologi og kompetanse innen minerydding, noe som kan bli aktuelt i Hormuzstredet som svar på USAs anmodning om assistanse. Eksperter peker på at norsk utstyr raskt kan deployeres, men en vellykket operasjon avhenger av våpenhvile og internasjonalt samarbeid.

Åpner Hormuzstredet: Oljeprisen stuperHormuzstedet er åpent for passering for alle kommersielle skip i tråd med våpenhvilen i Libanon, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi.

Nappstraumen og Hormuzstredet: Kystverket oppfordrer til aktsomhet etter ulykker, mens Hormuz åpnes for fri ferdselEtter flere ulykker i Nappstraumen oppfordrer politiet til aktsomhet, mens Kystverket generelt jobber med forebyggende tiltak for sjøsikkerhet. Samtidig åpnes Hormuzstredet for fri passasje, noe som fører til fallende oljepriser og takkes fra USAs president.

Støre om åpningen av Hormuzstredet: – Norge vil bidra til at skip kan seile fritt gjennom stredetStatsministeren deltok på internasjonalt digitalt møte om Hormuzstredet.

Full forvirring i Midtøsten: Trump hevder Iran åpner Hormuzstredet, Iran varsler blokadeInternasjonal spenning øker etter motstridende meldinger fra USA og Iran vedrørende Hormuzstredet. Donald Trump hevder på sin plattform Truth Social at Iran har gått med på å aldri stenge stredet igjen, noe han beskriver som en flott dag for verden. Samtidig kommer det kontrabeskjeder fra iranske tjenestemenn som indikerer at en amerikansk blokade av iranske havner vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen, med påfølgende stenging av Hormuzstredet som konsekvens. Dette skjer etter en to uker lang våpenhvile som ble avtalt etter en angrepskrig fra USA og Israel mot Iran.

