Iranske kilder avviser Trumps påstander om avtale

Iranske kilder beskriver Trumps uttalelser som en blanding av sannhet og usannhet, og sier at en endelig avtale ikke er bekreftet.

USAs president Donald Trump kom nylig med en melding på Truth Social der han hevdet at en avtale med Iran var inngått. Ifølge iranske kilder som har uttalt seg til det statlige nyhetsbyrået Fars, er dette en blanding av sannhet og usannhet.

Kildene sier at en avtale riktignok er i sluttfasen av ratifisering fra iransk side, men at en endelig avgjørelse ennå ikke er tatt. Trump fremstilte avtalen som en stor seier, men iranerne avviser flere av påstandene og kaller meldingen et forsøk på å fabrikkere en seier. Kilden, som skal være tett på forhandlingene, sier at Trumps utspill er et forsøk på å skape inntrykk av at USA har oppnådd sine mål, mens realiteten er en annen.

Iranske myndigheter understreker at etter at USA har opphevet sin blokade, vil de gjenåpne Hormuzstredet. De har imidlertid sin egen måte å gjennomføre dette på, som kan innebære inspeksjon av skip og overvåking. Dette er et sentralt punkt i forhandlingene, ettersom Hormuzstredet er en av verdens viktigste oljetransportårer. Kildene avviser også at avtalen innebærer destruksjon av Irans anrikede uran.

Tvert imot skal Iran beholde retten til å anrike uran til sivile formål, i tråd med tidligere avtaler. Samtidig sier Iran at intensjonsavtalen også omfatter full våpenhvile i Libanon, i tråd med Hizbollahs syn. Dette knytter sammen flere konfliktområder i Midtøsten. Videre skal avtalen innebære at 12 milliarder dollar av Irans fryste midler betales ut.

Disse midlene har vært sperret som følge av amerikanske sanksjoner. Iranske kilder påpeker at dette er en del av en større helhet, der også spørsmål om atomprogrammet og regionale sikkerhetsspørsmål inngår. Mange analytikere ser på denne utviklingen som et mulig gjennombrudd i de langvarige forhandlingene mellom USA og Iran. Samtidig er det stor skepsis, særlig fra republikansk hold i USA, der mange mener at en avtale vil styrke Irans posisjon uten tilstrekkelige garantier.

De påpeker at Iran tidligere har brutt avtaler og at landet utgjør en trussel mot Israels sikkerhet. Forhandlingene har pågått i flere år, og denne gangen virker partene nærmere en løsning enn på lenge. Selv om Trump hevder å ha sikret en avtale, er det fortsatt uklart om alle detaljer er på plass. Iranske kilder sier at de siste punktene blir diskutert og at en formell signering kan komme i løpet av få uker.

Inntil da vil det være stor usikkerhet om hva avtalen faktisk innebærer. Det som er sikkert, er at både USA og Iran har sterke interesser i å få på plass en avtale som kan lette spenningene i regionen. For USAs del handler det om å redusere konfliktnivået og sikre stabile oljepriser, mens Iran ønsker å få slutt på sanksjonene og gjenoppta normal handel. Verden følger spent med på hva som skjer videre





