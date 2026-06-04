Den tidligere Bournemouth-treneren Iraola har bekreftet at han skal bli ny trener for Liverpool. Iraola har erfaring fra flere klubber, både som spiller og trener, og ser frem til å komme i gang med Liverpool.

Iraola bekrefter at han skal bli ny trener for Liverpool . - Jeg gleder meg veldig. Alle kjenner til Liverpool . Det er en stor klubb, en enorm klubb, en av de største i verden.

Jeg har alltid ment at det også er en veldig spesiell klubb. Man trenger ikke mye for å lokkes hit. Atmosfæren, tilhengerne, klubben, sjansen til å trene toppspillere og kjempe om titler. Det blir ikke særlig mer attraktivt enn dette.

Jeg har erfaring fra flere klubber, både som spiller og trener. Jeg har trent AEK Larnaka på Kypros, CD Mirandes og Rayo Vallecano i Spania. Jeg har også spilt over 500 kamper for Athletic Bilbao og sju landskamper for Spania. Jeg avsluttet karrieren i New York City i 2017.

Jeg er nå klar for neste treneroppgave og ser frem til å komme i gang med Liverpool





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