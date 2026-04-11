Isalill Kolpus forlater «Nytt på Nytt»

Isalill Kolpus gir seg som lagleder i humorprogrammet «Nytt på Nytt». Hun ønsker å satse på andre prosjekter etter å ha vært fast lagleder siden 2023. Bård Tufte Johansen og Johan Golden kommenterer avgangen.

Isalill Kolpus gir seg som lagleder i det populære humorprogrammet «Nytt på Nytt». Nyheten ble først meldt av NRK lørdag formiddag. Kolpus, som tok over rollen som fast lagleder i 2023 etter Pernille Sørensen, har valgt å forlate programmet for å satse på andre prosjekter.

<\/p>

Før hun ble lagleder, var Kolpus ansatt som tekstforfatter i «Nytt på Nytt», og bidro med sitt skarpe blikk og humoristiske penn. Prosjektleder Kjetil Kooyman uttrykker overfor NRK at de gjerne skulle beholdt Kolpus lenger. Han beskriver henne som en dyktig medarbeider og trøster seg med at det vil komme morsomme ting fra Kolpus i fremtiden.<\/p>

Kolpus selv forteller til NRK at hun har lært utrolig mye av tiden i «Nytt på Nytt», og er takknemlig for det. Hun understreker imidlertid at hun ønsker å prøve nye utfordringer og satse på andre prosjekter. Hva Kolpus skal gjøre videre er foreløpig ikke kjent, men hennes nylige debut som forfatter med boken «Hvem brente John Savio?» som fikk terningkast 5 av VGs anmelder, antyder at hun har flere jern i ilden.<\/p>

Bård Tufte Johansen, programleder for «Nytt på Nytt», uttrykker at han synes Kolpus har hatt sin beste sesong. Han støtter egentlig ikke at hun slutter, og roser hennes evne til å overraske og levere gode resultater. Johan Golden kommenterer med et humoristisk stikk om Kolpus’ valg, og antyder at andre spennende tilbud kan ha lokket henne bort fra programmet.<\/p>

Prosjektleder Kooyman opplyser at en ny lagleder vil være på plass før høsten kommer, noe som indikerer at arbeidet med å finne en erstatter allerede er i gang. Kolpus' avgang markerer slutten på en periode med hennes engasjement i «Nytt på Nytt», og åpner for nye muligheter både for henne selv og for programmet.<\/p>

Programmet, kjent for sin aktuelle satire og humoristiske tilnærming til nyhetssaker, har et stort publikum i Norge. Valget av ny lagleder vil være avgjørende for å opprettholde kvaliteten og relevansen til programmet i tiden fremover. Med et fast publikum og en historie med å bringe frem nye talenter, står «Nytt på Nytt» overfor en spennende tid.<\/p>

Kolpus bidrag til programmet var utvilsomt betydelig, og hennes avgang vil utvilsomt bli merket. Spørsmålet om hvem som skal erstatte henne, og hvordan programmet vil utvikle seg videre, er nå i fokus. Publikum og fans kan forvente seg nye vendinger og spennende bidrag fra både kjente og ukjente talenter i fremtiden.<\/p>

«Nytt på Nytt» har en lang historie med å underholde det norske folk, og med en ny lagleder på plass vil programmet fortsette å levere humor og satire i årene som kommer. Det er mange som vil huske Isalill Kolpus for hennes engasjement og bidrag til programmets suksess.Samtidig som man forbereder seg på å ønske en ny lagleder velkommen, ser man tilbake på Kolpus' tid i programmet med takknemlighet.<\/p>

Hennes evne til å levere både humor og innsikt gjorde henne til en viktig del av teamet. Kolpus er ikke bare kjent for sin rolle i «Nytt på Nytt», men også for sitt arbeid som forfatter. Det er forventet at hennes kommende prosjekter vil vise bredden i hennes talent.<\/p>

Hennes avgang gir rom for nye talenter og perspektiver i programmet, noe som vil bidra til at «Nytt på Nytt» holder seg relevant og spennende for sitt publikum. Kolpus’ beslutning om å forlate programmet er et eksempel på hvordan kunstnere og kreative mennesker stadig søker nye utfordringer. Fremtiden for både Kolpus og «Nytt på Nytt» ser lys ut, og forventningene er høye til hva begge parter vil presentere i fremtiden.<\/p>

Det er tydelig at Kolpus har satt sitt preg på programmet, og at hennes bidrag vil bli husket. Prosjektledelsen i «Nytt på Nytt» må nå ta strategiske valg for å sikre kontinuitet og utvikling, noe som vil være avgjørende for programmets fortsatte suksess. Programmet er en institusjon i norsk TV, og endringer i lagledelsen er alltid et viktig tema for både teamet og publikum.<\/p>





