Isar Aerospace avbryter rakettutskytning på Andøya i siste liten

Isar Aerospace måtte avbryte rakettutskytning på Andøya bare én time før planlagt oppskytning. Næringsminister var til stede. Selskapet jobber med å finne årsaken og planlegger nye forsøk.

Isar Aerospace måtte nok en gang avbryte sin rakettutskytning på Andøya , denne gangen bare én time før planlagt oppskyting. Hendelsen skjedde torsdag kveld, og selskapet har sendt ut en pressemelding til NTB der de forklarer situasjonen. Raketten, som bærer navnet Spectrum 2, er designet for å frakte satellitter til bane rundt jorden. Det er ikke første gang Isar Aerospace har opplevd problemer med oppskytingene.

Tidligere forsøk har også blitt avbrutt, og et tidligere forsøk endte med at raketten eksploderte og falt i havet. Denne gangen avbrøt de oppskytningen i siste liten, noe som førte til at forberedelsene og sikkerhetsforanstaltningene som var satt på plass måtte justeres. Teamene til Isar Aerospace arbeider nå med å evaluere årsakene til avbrytelsen. De forsikrer at de snart vil være klare til å gjenoppta oppskytingsforsøkene. Den administrerende direktøren, Daniel Metzler, uttaler at hvert forsøk gir verdifull erfaring og lærdommer, og at han har stor tro på at raketten til slutt vil lykkes med å nå bane rundt jorden. For å sikre tryggheten for publikum og personell, iverksatte politiet i Nordland et ferdselsforbud i området rundt Andøya Spaceport før forsøket. Dette for å unngå en gjentakelse av tidligere hendelser, der raketter har hatt problemer. Situasjonen førte til at næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) var til stede for å bevitne oppskytningen. Hun understreket viktigheten av sikkerhet og uttrykte tillit til at Isar Aerospace og Andøya Space ville ta de riktige beslutningene. Hun påpekte at oppskyting av satellitter er en komplisert prosess, og at sikkerheten alltid er førsteprioritet. Prosessen med å utvikle romfartsteknologi er tidkrevende og komplekst, og involverer mange forskjellige aspekter. En stor del av utviklingen innebærer testing og iterering, og hvert forsøk gir verdifull innsikt i hvordan man kan forbedre systemene og redusere risikoen. Isar Aerospace sitt engasjement i romfartsindustrien er en del av en global trend der stadig flere selskaper og land satser på å utvikle egne raketter og teknologier for å nå rommet. Konkurransen er hard, og det er viktig å ha robust teknologi og god planlegging for å lykkes. Avbrytelsen av oppskytingen på Andøya illustrerer kompleksiteten i romfartsteknologi og behovet for grundig testing og sikkerhetsvurderinger. Selskapet ser fremover og er fast bestemt på å fortsette utviklingen av Spectrum 2 raketten. De er sikre på at de vil lære av sine erfaringer og til slutt nå målet om å sette satellitter i bane rundt jorden. Andøya Spaceport er en viktig aktør i utviklingen av norsk romfart, og slike hendelser understreker viktigheten av å støtte denne industrien.





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

