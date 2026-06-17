Isar Aerospace trekker seg fra dagens oppskytningsforsøk etter tekniske problemer med raketten 'Spectrum 2'

Isar Aerospace har trukket seg fra dagens oppskytningsforsøk med raketten 'Spectrum 2' fra Andøya Space. Raketten eksploderte da den falt ned igjen rundt 20 sekunder etter oppskytning i mars i fjor. Isar Aerospace oppdager fortsatt unormal oppførsel i fartøyets væskesystemer, og teamene analyserer de nye dataene for å isolere rotårsaken.

Oppskytningen av raketten ' Spectrum 2 ' fra Andøya Space mandag kveld ble droppet på grunn av tekniske problemer . Raketten 'Spectrum' fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace , eksploderte da den falt ned igjen rundt 20 sekunder etter oppskytning i mars i fjor.

Isar Aerospace trekker seg fra dagens oppskytningsforsøk. Vi oppdager fortsatt unormal oppførsel i fartøyets væskesystemer, og teamene analyserer de nye dataene for å isolere rotårsaken. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. Det er Isar Aerospace som eier raketten.

Det jeg ser her i dag, sammenlignet med tre år siden, er utrolig. Gratulerer til Isar Aerospace – denne andre oppskytningen markerer en viktig milepæl i kommersialiseringen av rommet i Europa, skrev administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen i Direktoratet for romvirksomhet. Raketten Spectrum 2 skulle egentlig skytes opp fra Andøya i april, men oppskytningen ble utsatt på grunn av en mulig lekkasje. Oppskytningen har blitt avbrutt og utsatt totalt seks ganger.

Første forsøk ble avbrutt da en linebåt kom for nær området, og oppskytningen hadde da allerede blitt utsatt to ganger på grunn av dårlig vær. Det første forsøket på å få raketten opp i lufta ble gjort i mars i fjor, da fløy den i rundt 30 sekunder før den eksploderte og falt i havet. Oppskytningen ble likevel omtalt som vellykket fordi den ga viktige data. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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