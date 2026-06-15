Isar Aerospace trekker seg fra oppskytningen - flere utfordringer med væskesystemer

Etter to års forsøk trekker det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace seg fra planlagt rakettoppskytning på grunn av uvanlig oppførsel i væskesystemet. Historien inkluderer en rekke avbrudd, tekniske lekkasjer og en sterk tilpasning for en norsk student-satellitt, samt politiske refleksjoner fra Europa.

Isar Aerospace har fra nåtiden trukket seg fra det planlagte oppskytningsforsøket i april. Selskapet har som sakslærer på sine nettsider rapportert om fortsatt uvanlig oppførsel i rakettens væskesystemer, og de har iverksatt en grundig analyse av de innsamlede dataene for å isolere roten til problemet.

Raketten Spectrum 2, som eies av Isar Aerospace, er designet for å frakte satellitter til jordbane og har vært et sentralt puslespill i europeisk romfartsindustri. Selv om oppskytingen skulle finne sted i kort tid, ble den avlyst på grunn av feil i systemet som viser alvorlig risiko ved å flytte volatilsamt væske i romkjørbare raketter. Selskapet påpeker at de har et klart fokus på å sikre at all teknologisk utstyr møter de strenge sikkerhetsstandardene.

Den tyske leverandøren har etter hvert oppdaget at det kan foreligge lekkasjer i noen av de kritiske passasjene for drivstoff. Dette har åpnet for en rekke tekniske utfordringer som krever både en bekreftelse på at endringene er implementert og en grundig oppdatering av bensinsystemet før eventuelle fremtidige oppskytningsforsøk. Selskapets ledelse har gjort det klart at de prioriterer grundig testing og mye tidsbruk for å sikre at en ny oppskytning kan gjennomføres uten risiko.

Det er dersom der også andre representanter fra romfartssamfunnet slår på seg enten så mottar de ømme uttrykk for kollegaer. Så tar der så arbeidet - og demonstrerer at de er stolt av det. Grønnende på at oppskytning har småsporingsinnhold. Christian Hauglie‑Hanssen fra Direktoratet for romvirksomhet har publisert en sterifull melding i forkant av tidligere oppskytninger som gir liten angrip av varig bane.

I budskapet i redegjøre ettertiden fremmer fokus på at en norsk student-satellitt skal være første drevet og den andre modul, som har barn i modell i en stor bedrift i Europa. Oppskytningens historikk er preget av flere forsøk som ble avbrutt av eksterne faktorer. Første forsøk i mars tidligere år fløy raketten i omtrent 30 sekunder før det ble en eksplosjon som førte til at raketten falt i havet.

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Romfart Isar Aerospace Satellitt Kommersialisering Europe

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