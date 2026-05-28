Island vil holde folkeavstemning om EU-medlemskap den 29. august

Islands nasjonalforsamling har vedtatt at landet skal holde folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. EUs utenrikssjef Kaja Kallas og Islands utenriksminister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir har vært med på å forhandle om dette. Det vil også bli en ny folkeavstemning senere om resultatet av forhandlingene med EU.

Det melder den islandske kringkasteren at 34 medlemmer av nasjonalforsamlingen stemte for, mens åtte stemte mot. 14 avsto fra å stemme, ifølge Rúv. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Islands regjering kunngjorde i mars sin plan om å ha folkeavstemning om å gjenoppta EU-forhandlinger. Forutsetningen var at Alltinget (nasjonalforsamlingen) vedtok dette innen 29. mai, altså tre måneder før avstemningen finner sted.

Island startet forhandlinger med EU i 2009, men disse ble lagt i skuffen da sentrumspartiet Framsóknarflokkurinn kom i regjering i 2013. To år senere fikk EU beskjed om at søknaden var trukket, men det skjedde uten et vedtak fra Alltinget i ryggen. Dermed ble søknaden kun lagt på is





