Israel angriper Beirut midt i fredsforhandlinger mellom USA og Iran

Israel gjennomførte et angrep mot hovedstaden Beirut i Libanon søndag, bare dager etter at president Trump kunngjorde en forthcoming fredsavtale mellom USA og Iran. Angrepet, som regnes som en respons på et droneangrep fra Hizbollah, har skapt spenning i den allerede seeds regionen.

Israel sier at deres angrep var rettet mot den Iran -støttede Hizbollah -militsen. Ifølge Axios-journalist Barak Ravid på X ble USA varslet om angrepet på forhånd. Iran s hovedforhandler, Mohammad Bagher Qalibaf, uttrykte frustrasjon på X: Hvis du ikke kan holde det du lover, blir det umulig å fortsette å snakke om veien videre.

Angrepene skjedde midt i en intens fredsforhandlingsprosess mellom USA og Iran. USA og Israel var tidligere i år involvert i en共同 innsats mot Iran. USAs president Donald Trump kunngjorde lørdag at en intensjonsavtale ville signeres søndag, hans 80-årsdag. Men, på samme dag som planen for signeringen var, rammet et israelisk angrep Beirut.

Israel hevder de traff i Dahiyeh-bydelen, mens libanesisk statsmedia sier angrepet traff Ghobeiry-nabolaget. Folk samlet seg utenfor bygningen som ble truffet. Trump uttalte: Særlig ikke på en så viktig dag når vi er så nær en fredsavtale med Iran. Israel har rett til å forsvare seg mot trusler, men angrepet de svarte på var svært lite og uten betydning.

Ingen ble skadet, såret eller drept, og det burde ikke forstyrre denne viktige prosessen. Etter angrepet uttalte Mohammad Jafar Assadi fra Irans felles forsvarskommando Khatam al-Anbiya at Israels angrep på Beirut ikke ville gå ubesvart hen. Forsvarskommandoen kontrollerer de regulære iranske militærstyrkene, men ikke Revolusjonsgarden. Etter hvert varslet Israels militære at de forbereder seg på et mulig iransk angrep de neste timene.

Trump gjentok at en avtale var svært nær og ville bringe fred til regionen, inkludert Libanon. Han bad alle parter om å roe ned: Det bør ikke være flere israelske angrep noe sted i Libanon, men det bør heller ikke være flere angrep mot Israel fra andre parter, inkludert Hizbollah. Dette kan være begynnelsen på en lang og vakker fred - la oss ikke ødelegge den! Før angrepet på Beirut hadde Israel meldt et droneangrep mot nord Israel søndag morgen.

De skylder på Hizbollah, men militsen har ikke kommentert. Israels militær (IDF) evakuerte 29 landsbyer i Sør-Libanon via utsendte ordre. Noen timer senere angrep Israel mål i sørlige deler av Beirut, ifølge Reuters. Det libanesiske sivilforsvaret meldte tre drepte og seks sårede.

I en felles pressemelding uttalte statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz at angrepet var en direkte respons på Hizbollah-droneangret mot Israel. Også lørdag hadde Israel gjennomført angrep i Libanon. IDF erklærte alle områder sør for Zahrani-elven som kampsoner forrige måned og har siden gjennomført flere angrep. Israel er ikke en del av den mulige fredsavtalen med Iran.

Etter at det ble kjent fredag at Iran og USA hadde enighet om en endelig tekst, sa forsvarsminister Israel at det er viktig at Israel står fritt til å handle for å sikre at Iran ikke får atomvåpen. Han uttalte også at Israel ikke vil trekke seg tilbake fra sine selvdefinerte sikkerhetssoner i Libanon, Syria og Gaza





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