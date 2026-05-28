Israel angriper Hizbollah-infrastruktur i Tyr og evakuerer sørlibanesiske områder

Israels militær (IDF) har igjen satt i verk militære operasjoner mot Hizbollah- mål i libanesiske Tyr, og utstedte evakueringsadvarsler for innbyggere i sørlige Libanon.

Israel har igjen lansert militære angrep mot mål som beskrives som Hizbollah -infrastruktur i og rundt den libanesiske havnebyen Tyr . Ifølge en uttalelse fra Israel s forsvar ( IDF ) sendt via Telegram tidlig torsdag morgen, har IDF begynt å angripe Hizbollah -infrastruktur i Tyr -området.

Det libanesiske statlige nyhetsbyrået NNA rapporterer at to israelske angrepsbølger har rammet byen selv og et område øst for byen. En bygning ble truffet, og det utløste en brann i Tyr. IDF hadde tidligere på natten distribuert evakueringsadvarsler til innbyggere som bor i nærheten av spesifikke bygninger i Tyr. Advarselen oppfordret innbyggerne til å forlate byen og bevege seg nord for elven Zahrani, ettersom det ville være farlig å forbli i området.

Allerede onsdag ettermiddag hadde IDF bedt alle i Sør-Libanon om å evakuere områder sør for Zahrani-elven, som ble utropt til kampssonen. De advarte om at de ville bruke ekstrem kraft mot den iranskstøttede Hizbollah-militsen. Det har tidligere vært meldt om angrep på Tyr etter en tilsvarende evakueringsordre fra IDF. Zahrani-elven munner ut omkring 30 kilometer nord for Tyr, en av Libanons største byer, som ligger kunDRØYT 10 kilometer fra grensen til Israel.

Dette er en del av den eskalerende konflikten mellom Israel og Hizbollah i Libanon





Evakuering i Tyr og grenseområder: IDF advarer mot Hizbollah-angrepIDF har utstedt evakueringsordren for Tyr og omkringliggende områder på grunn av militære handlinger mot Hizbollah. Flere flyktningleirer og uformelle bosetninger er berørt, og alle militære bygninger tilhørende Hizbollah kan bli angrepet. Meldingen advarer mot bevegelse sør for Zahrani-elva, som ligger omtrent 40 kilometer fra grensen mellom Libanon og Israel. Tyr, en by på UNESCOs liste over verdens kulturarv, har historisk hatt over 200.000 innbyggere. Siden våpenhvilen 17. april er over 700 drept i israelske angrep i Libanon, og totalt har over 3200 mistet livet siden krigen brøt ut 2. mars. I Israel har to sivile og 22 soldater likeført.

